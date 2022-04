Al menos 80 % de los venezolanos en Colombia no cuenta con permiso de permanencia

De acuerdo con la Encuesta Pulso de la Migración, las condiciones de vida de la mayoría de la población de migrantes venezolanos en Colombia es compleja en materia de trabajo, acceso a la educación y a la salud. El estudio se realizó los dos primeros meses de 2021 y se publicó el 12 de abril por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE).

La encuesta reveló que en ese país solo el 15 % de la población venezolana cuenta con el Permiso Especial de Permanencia (PEP), mientras que el 84,6 % no lo tiene. Especifica que esto representa un obstáculo hacia las oportunidades para acceder a un trabajo digno.

Problemas para tener un empleo remunerado

El DANE aseguró que al menos 85 % de los venezolanos en Colombia también ha tenido dificultades para establecerse en un trabajo remunerado. Esta situación se agudiza principalmente para las mujeres.

Entre enero y febrero, el 53,5 % de los migrantes dijo que estaba empleado, en su mayoría eran hombres; mientras que el 25,3 % se dedicaba a oficios del hogar. Asimismo, el 80,8 % de los venezolanos que viven en Colombia reportó tener un contrato de trabajo verbal y solo el 19,2 % tiene un contrato laboral escrito.

Salario mínimo en Colombia. Es de 1.117.000 pesos ($ 297). Solo la canasta básica alimentaria para un adulto tiene un valor de 215.410 pesos ($ 57,35), de acuerdo con un estudio de América Retail.

Por otro lado, también se evaluó el tema de los salarios. El 48,3 % de los migrantes empleados expresó que generó ingresos de entre 700.000 pesos colombianos a 1.050.000 (lo que equivale a unos 186 y 279 dólares respectivamente). Mientras que el 17,7 % reportó haber recibido entre 350.000 (93 dólares) y 700.000 (186 dólares) pesos colombianos.

Acceso a la educación y la salud

La Encuesta Pulso de la Migración arrojó que entre enero y febrero de 2022 el acceso de los miembros de una familia venezolana en edad escolar a la educación en Colombia fue de 68 %; mientras que 22 % destacó no tener familiares estudiantes y 10 % dijo que no tuvo acceso. La principal razón por la que no pueden estudiar es por no tener documentos legales.

El 57,1 % de los migrantes reportó que no todos los miembros de su familia tienen acceso a la salud en Colombia y el 42,9 % respondió que sí tienen. En este punto la encuesta agregó que el 71,8 % de los venezolanos encuestados respondió que pudo aplicarse la vacuna contra el covid-19.

El PEP es una herramienta del Estado colombiano para regularizar la permanencia de los venezolanos que entraron con pasaporte y sello de ingreso. Además, este documento es un método para evitar la explotación laboral de los ciudadanos, debido a que podrán trabajar, estudiar y realizar otro tipo de actividades sin ningún tipo de problema legal.

Colombia es la nación que ha alojado a más migrantes venezolanos desde que inició el éxodo masivo y Bogotá es la localidad con más venezolanos, seguida de Norte de Santander. Actualmente hay más de 1.700.000 migrantes venezolanos en territorio neogranadino, de acuerdo con cifras de Migración Colombia.