Alejandro Hidalgo recibe el premio de Mejor Director en Fantasporto con “El Exorcismo de Dios”

El realizador competía con otros destacados realizadores || Foto: Cortesía

El guionista, productor y director venezolano, Alejandro Hidalgo, realizador de las películas “La Casa del Fin de los Tiempos” y “El Exorcismo de Dios”, se alza con el galardón a Mejor Director en la 42° edición del Festival Internacional de Cine Fantástico de Oporto, uno de los festivales de cine de género más prestigioso del mundo.

Directores como Luc Besson, David Cronenberg, las hermanas Wachowski, Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, David Fincher, Andrés Muschietti y Danny Boyle, han sido algunos de los cineastas laureados en este Festival. Hidalgo es el primer venezolano que figura en la lista por su película “El Exorcismo de Dios”.

La Selección Oficial “Fantasy Film” estuvo integrada este año por las películas: “xxxHolic”, “Follow her”, “Sometimes in the dark”, “The house”, “Vortex the dawn of Sovereignty”, “SoulPark”, “El cadáver insepulto”, “Duyster”, “2049: Hedgehog effects”, “The good father”, “Alchemy of the Spirit”, entre otros; siendo “El Exorcismo de Dios” uno de los filmes más destacados junto a “Follor her”, obra galardonada con el premio a Mejor Película.

En Venezuela, “El Exorcismo de Dios”, ha sido vista por más de 80.000 espectadores, convirtiéndose así, no solo en la película venezolana más taquillera de los últimos 5 años, sino en el segundo film de terror nacional más taquillero, al superar a “El Silbón: Orígenes”, y por detrás de “La Casa del Fin de los Tiempos”. Logros alcanzados durante la baja asistencia a las salas, a consecuencia de las medidas de bioseguridad por el COVID 19, y la crisis económica.

“El Exorcismo de Dios” también figura como la segunda película de terror más taquillera en Latinoamérica en lo que va del año 2022. En México, el film ha sido visto por más de 600.000 espectadores, y por 400.000 personas en Brasil. La película además fue estrenada en cines selectos y en las plataformas digitales de Estados Unidos por el estudio Lionsgate y Saban Films.

A su paso, el realizador venezolano Alejandro Hidalgo ha cosechado éxitos de taquilla, convirtiéndose en la referencia del género de terror pionero en la cinematografía venezolana. Su nueva película “El Exorcismo de Dios”, tras asegurar distribución en más de 155 territorios, se convierte en la película venezolana con mayor distribución en el mundo.

Redes sociales:

Instagram: @alehidalgofilms @theexorcismofgod