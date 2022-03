Alexandra Braun y Adrián Delgado revelan detalles de la boda

Luego de haberse comprometido, Alexandra Braun y Adrián Delgado hablan de cómo y cuándo será su boda.

El pasado 19 de febrero la pareja de actores venezolanos reveló a través de sus redes sociales que, se encuentran comprometidos después de que Delgado le pidiera la mano a Braun durante su romántico viaje al Parque Nacional Canaima, donde él le entregó el anillo luego de que ella diera el sí acepto.

Ahora bien, durante una entrevista en el programa de Sábado en la Noche por Globovisión, la pareja de artistas adelantó al público la fecha de la boda, además Alexandra confesó en quién la va a ayudar a lucir hermosa para ese día especial.

En este sentido, la actriz comentó: «La fecha en octubre, es una fecha para nosotros especial, y bueno José María Almeida fue mi diseñador en el Miss Venezuela, en el Miss Tierra y todo, me acompañó durante muchísimo tiempo como amigo especial de la casa y él siempre me decía: El día que te cases yo te voy a hacer tu vestido» agregando que no sabe cómo será el diseño pero se lo enviarán hasta Venezuela.

Asimismo, Braun también dijo que los otros detalles están a cargo de los otros diseñadores Mabel Martins y Luis Bracan, agregando que desconoce hasta los momentos el lugar de la boda.

Finalmente, sobre si tendrían hijos revelaron que posiblemente el año que viene y que seguro serían morochas ya que esos genes están en su familia.

Con información de GossipVzla