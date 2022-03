Anthony Hopkins bailó al son de Oscar D’ León y se volvió viral (VIDEO)

El afamado actor británico, Anthony Hopkins, derrochó talento en la celebración de los Premios de la Academia sacando los pasos prohibido con el ritmo del “sonero del mundo”, Óscar D`León.

“Llorarás”, de Oscar D’ León fue una de las piezas que amenizó la velada y puso a más de una celebridad a mover las caderas.

En el video se puede ver la presencia del director de orquesta venezolano, Gustavo Dudamel, en compañía de su esposa, lo que además generó aún más orgullo entre los seguidores de redes sociales que no dudaron en hacer viral el momento.

Anthony Hopkins, for one, clearly isn’t bothered by tonight’s controversy. #Oscars pic.twitter.com/wUQLjN8uJ9

— Nicole Sperling (@nicsperling) March 28, 2022