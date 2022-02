Artistas repudian y lamentan el ataque de Rusia a Ucrania

El ataque militar que inició Rusia en contra de Ucrania, en la madrugada del pasado jueves 24 de febrero de 2022, causa conmoción en el mundo entero. Por ello, millones de personas lamentan dicha guerra, entre ellos, distintos famosos del mundo del entretenimiento.

La cantante mexicana Thalía manifestó su dolor ante el conflicto político en el continente europeo, que ya registró el primer día al menos 137 muertos y centenares de heridos, según autoridades ucranianas.

“Un mundo colapsado por la ansiedad y la incertidumbre de una pandemia y ahora, con el terror de la guerra. Nuestras oraciones de paz para el pueblo Ucraniano que está sufriendo tremendamente por estas decisiones de poder”, expresó la intérprete a través de su cuenta de Instagram.

Por su parte, la conductora Montserrat Olivier exhortó: ““Hay que unirnos en algo, en una energía positiva, de amor, de que se acabe la guerra. Yo lloré desde la mañana, se me salen las lágrimas a cada rato. Me siento muy mal de ser humano. Me da mucha impotencia y mucho coraje”.

“Un padre despidiendo a su hijo para mandarla a una zona segura en la guerra que ha comenzado. ¡Qué imbéciles somos si como humanidad no hemos aprendido nada!”, escribió la actriz Fernanda Castillo en sus historias de Instagram, debido a un video que muestra a una familia despidiéndose.

Aunque el reguetonero colombiano Maluma no expresó con palabras extensas la lamentable situación entre Rusia y Ucrania, sí pidió “paz” entre ambas naciones.

Por su parte, la actriz mexicana Sandra Exheverría arremetió contra el presidente ruso Vladímir Putin por iniciar el ataque contra Ucrania.

“Pidiendo tanto por Ucrania. Las guerras no deberían existir. No deberían de existir los líderes que dan órdenes para atacar. Eso no es ser líder. Ese es un acto cobarde.”

Vìa: Agencias