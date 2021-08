Aseguradoras alarmadas ante aumento de siniestros por acumulación de gasolina

La siniestralidad ha superado en Venezuela las coberturas de la mayoría de las pólizas, por lo que el sector asegurador se ha visto seriamente afectado y ha tenido que innovar en materia de productos, con coberturas más reducidas y a menores tiempos para el pago de la prima.

Esta conclusión se desprende del encuentro “Nuevas tendencias en el mercado asegurador con la evolución de la pandemia”, organizado por la Escuela Internacional de Seguros y Finanzas y el Instituto Universitario de Seguros.

Jaime Alurralde, gerente Comercial Corporativo de Seguros Venezuela, destacó en su intervención que las compañías han tenido que crear nuevos productos, con ofertas combinadas y a precios accesibles, pues el 90% de la población en el país no ha tenido acceso a las pólizas en el último año.

“De cara a los siniestros tenemos que decir que la medicina barata en Venezuela se acabó, y eso lo vemos por las facturas y reclamos que a diario tenemos. Durante el último año y medio los precios se elevaron exponencialmente; de hecho, el país ya dejó de ser atractivo para extranjeros que venían a operarse acá, primero por la calidad de nuestros médicos especialistas, por las instalaciones y además por los precios”.

Alurralde explicó que pese a esta situación, el mercado asegurador sigue vivo, dando muestra de su compromiso y seriedad.

“Lo hemos demostrado. En Venezuela hemos dado la cara al Covid, a pesar que este tipo de siniestro no entra dentro de las coberturas regulares. Y no se trata de que estén en letras pequeñas, es que nunca se había considerado por no tener indicadores para establecer las primas. Los siniestros de salud van más allá del Covid, pues siguen las emergencias por accidentes y las cirugías electivas; es decir, todos lo demás siniestros siguen y están siendo cubiertos por las pólizas”.

– Siniestros por acumulación de gasolina –

Otro de los graves problemas expuestos por Alurralde, durante su intervención, fue el relacionado con los siniestros que se han registrado, con mayor frecuencia este año, en hogares debido a la acumulación de gasolina en casas y apartamentos, y además por el mal manejo de bombonas de gas.

“Hay algo que tenemos el deber de explicar a la persona que desea una póliza de seguro, y son las excepciones. Tenemos a toda costa que evitar las sorpresas y por eso debemos brindar explicación y apoyo suficiente al asegurado”.

Por su parte Johan Leal, especialista en el área de marketing de seguros, expuso algunos de los retos de las compañías para adaptarse al cambio de la búsqueda del cliente, que del sistema “puerta a puerta”, deben pasar a buscarlo en las redes sociales.

Explicó que la publicidad en las redes, desde su experiencia, le ha permitido capitalizar más prospectos de clientes que a través de la propia página web.

Añadió que desde el envío de correos masivos, el uso de publicidad en Twitter, Instagram y Facebook, e incluso a través de robots vía WhatsApp, le ha permitido incrementar su cartera de clientes de una forma más rápida que de manera presencial.

El uso de campañas con influencers y artistas también es otra de las estrategias que le ha favorecido, tanto en Venezuela como Estados Unidos, para lograr un mayor número de pólizas.

En el webinar también participaron los profesores Héctor Badillo, Director del IUS, Alberto Hoyos, director de la EISYF, así como los profesores Gustavo Orta y Victor Roa, quienes ratificaron el esfuerzo que han hecho las aseguradoras del país por responder a sus clientes durante la pandemia y la necesidad de optimizar nuevos canales o nuevos productos adaptados a los tiempos cambiantes.

Con información de Banca y Negocios