ASI Venezuela exige revisión de salarios por consenso tripartito

En el marco de la Asamblea del su Consejo Sindical Nacional, la central de trabajadores ASI Venezuela estimó que el ingreso debe ser anclado al artículo 91 de la Constitución que señala que, “todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales”.

En tal sentido, la presidenta de la Central, Marcela León, opinó que “es el diálogo Social Tripartito la mejor forma de anclar el salario a lo que establece la Carta Magna. En medio de una inflación acumulada del 2013 hasta febrero 2022 de 823.045.856.812%, decretar un ajuste salarial que pasó de Bs. 7 a Bs. 130, es una evidencia clara de que NO existe una política Salarial por consenso tripartito, que nos permita a los trabajadores mejorar nuestra progresividad de derechos humanos laborales y la precarización de nuestras vidas éstos últimos años”.

Explicó que “consideramos que seguir haciendo ajustes insuficientes, es una política de vaivén, improvisada e insostenible, que se pulveriza al no existir una política estructural, ajustes coyunturales, se esfuman y desvanecen como sal en el agua. Seguimos en los niveles de pobreza extrema. Nos hacemos la pregunta, ¿a quienes beneficia este ajuste insuficiente?, cuál es la fuerza de trabajo que lo percibe, si la mayor fuerza de trabajo en Venezuela está en el sector informal no dependiente de la economía”.

Añadió la dirigente sindical que la política de la salarización de los bonos laborales pagados por la plataforma patria, no puede vulnerar los derechos adquiridos en las contrataciones colectivas y actas convenio. “por ello, hacemos llamado a las organizaciones sindicales que revisen las tablas APN y los derechos adquiridos para que reclamen a sus patronos directos las primas, bonos y subsidios contractuales, las ajusten y se respeten los porcentajes y baremos de diferenciación en las tablas, que más beneficien a los trabajadores en respeto a los principios de intangibilidad, progresividad y derechos adquiridos”.