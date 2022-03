Aumenta el uso del bolívar para pagar en comercios

Los comerciantes caraqueños que mantienen actividades económicas diarias en puntos concurridos de la ciudad como los mercados de Quinta Crespo, Guaicaipuro, La Hoyada y otros, reportan el avance en la preferencia del bolívar como método de pago en transacciones con usuarios.

Desde la implementación del último cono monetario en el país, en octubre de 2021, los comerciantes explican que el venezolano al momento de pagar su consumo, usa principalmente la tarjeta de débito o el pago móvil, para cancelar con bolívares digitales y preservar los dólares, debido a la estabilidad que la divisa viene registrando desde finales de 2021.

“La mayoría de las personas que me compran verduras y frutas me pagan en bolívares por punto o pago móvil. Sin embargo, en lo que va de año he recibido un poco más de efectivo como billetes de 500, 1 bolívar, de 5 y de 10 bolívares especialmente en compras pequeñas”, indicó Lorenza Martínez, vendedora de frutas y verduras en el Mercado de Quinta Crespo.

Para Luis Pacheco, comerciante con más de 20 años de trabajo independiente en el área de comidas rápidas en el centro de Caracas, el bolívar ha tenido más presencia al momento de pagar cualquier consumo, debido a la posibilidad que da el dólar al momento de mantener los ahorros.

“La mayoría de mis clientes pagan lo que comen en bolívares pero a través del punto de venta, porque en efectivo es muy difícil llegar a los montos que generan cada consumo, pero el dólar sigue siendo mi principal fuente de ingresos sobre todo en compras que pasan de 20 dólares”, aseveró.

El efectivo

En las zonas adyacentes de concurridos mercados populares como el de Catia o de Coche, el bolívar en efectivo se aprecia en abundancia frente al dólar, que en medio de las compras prevalece. Las manos de vendedores ambulantes dejan a la vista la abundancia de efectivo que circula en esos espacios.

“Aunque tengo punto de venta los fines de semana un 30 por ciento de las ventas son pagadas con bolívares en efectivo y un 50 por ciento en dólares, lo demás se procesa con punto o pago móvil”, resaltó Juan Trejo, vendedor de proteínas y charcutería en Catia.

En el caso de los medianos y pequeños comercios que obtienen su materia prima comprando en dólares, vender en bolívares no resulta tan provechoso como la divisas. “Cuando una compra sobrepasa los 10 dólares, pido que paguen en verdes porque adquiero los productos que vendo en esa moneda. Cuando son compras por debajo de ese estimado, cobro en bolívares y la gente no se queja ya que les resulta cómodo y a veces no se tiene tanto efectivo en bolívares”, precisó Johan Montero, comerciante del Mercado Bolivariano La Hoyada.

Complemento

Para el economista Manuel Sutherland, actualmente los venezolanos usan el bolívar digital para completar grandes pagos que inicialmente se cancelan en dólares.

“La mayoría de las compras se pagan con bolívares como una parte para completar el pago. Por ejemplo, si una persona va a pagar 105 dólares, es normal que entregue 100 dólares y el resto en bolívares. El pago en dólares sigue siendo más grande en cuanto a magnitud porcentual del pago total, pero pagar con bolívares es frecuente”, explicó Sutherland a Últimas Noticias.

Agregó que los comercios y locales grandes solventan mediante el pago móvil automático para devolver el cambio en bolívares a sus consumidores, esto se debe a que hay pagos de 1, 2, 3 y entre 1,75 y 2,15 dólares, que se pagan con bolívares en su equivalente. “El bolívar tomaría mucha fuerza si pudiera ser efectivo en una cantidad importante, porque la cantidad de bolívares real que hay es muy baja”, dijo.

Acotó que a diferencia de años como 2009 y 2011 cuando “existían cerca de 1.600 dólares por habitantes como cantidad de dinero circulante en bolívares ajustado al tipo de cambio de la época, ahora se tienen alrededor de 30 dólares por habitante”, aseveró.

Con información de Descifrado