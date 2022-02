Beneficios de entrenar durante el embarazo

Una de las preguntas más comunes entre las mujeres embarazas es, ¿puedo entrenar durante el embarazo o debería pasar estos 9 meses siendo más sedentaria? Lo cierto es que muchas madres sienten miedo ante la idea de ponerse a hacer ejercicio por si este puede afectar al bebé, pero lejos de la realidad, la verdad es que entrenar durante el embarazo no sólo no está contraindicado, sino que resulta beneficioso para el bebé. El ejercicio durante la gestación puede ser muy saludable si no existe ninguna contraindicación médica. Así que déjate de excusas y conoce los beneficios de entrenar durante estos meses.

En primer lugar, es fundamental saber si tienes un embarazo de riesgo o el embrión no está bien implantado y hay peligro de aborto. Para ello confirma con tu obstetra que puedes realizar ejercicio y no existe ningún riesgo para ti ni el bebé.

Pese a que todo esté bien, es posible que sufras vómitos de forma continua que te deshidratan, lo que afecta a tu estado nutricional y, además, te exigen estar en cama y descansar. Por ello, es fundamental que hables con tu especialista para poder realizar ejercicio físico.

Además de ayudarla a controlar el peso durante los 9 meses de embarazo, el ejercicio ayuda a reducir los dolores de espalda, la hinchazón, el riesgo de desarrollar hipertensión o diabetes gestacional, mejora el nivel anímico, ayuda a dormir mejor…

Además, este entrenamiento durante el embarazo debe enfocarse a preparar a la mujer al momento del parto, que requiere de un gran esfuerzo físico.

Beneficios de entrenar para el bebé

En cuanto al bebé, son numerosos los estudios que indican que el ejercicio repercute positivamente en el feto, ya que las hormonas que se segregan durante el deporte pasan a la placenta, de forma que contribuyen al desarrollo cerebral del bebé y fortalece su corazón.

Como ves, no hay excusas. El ejercicio físico es muy importante para mantener la salud de la madre y del bebé durante todo el embarazo, por lo que mantenerse activa se convierte en algo fundamental. Recuerda siempre que debe ser ejercicio moderado. Tu bebé y tú lo notaréis.

Por OKDiario