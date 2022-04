Bonos especiales asignados en lo que va de año no superan los $35

El presidente de la República, Nicolás Maduro se mantiene impulsando su programa de protección social a través de la plataforma gubernamental Patria, esto, como parte de su política de gobierno para, de alguna manera, paliar la crisis económica que se vive en el país desde el año 2017.

Dentro de las ayudas que brinda el gobierno oficialista están tanto los bonos fijos como Hogares de la Patria y José Gregorio Hernández, así como los que se asignan a los trabajadores públicos y los especiales, que se distribuyen de manera directa entre la población.

Hasta este 24 de abril, el sistema Patria ha asignado ocho bonificaciones especiales en lo que va de año. La mayoría de estos bonos son por un monto de 19,20 bolívares, que equivalen a 4,2 dólares de la tasa del Banco Central de Venezuela. Un monto que sumado no supera los 35 dólares.

Bono de Reyes: 18,40 bolívares.

3R Nets: 18,40 bolívares.

Sucre Vive: 19,20 bolívares.

Congreso de Angostura: 19,20 bolívares.

Día de la Mujer: 19,20 bolívares.

Aniversario del Clap: 19.20 bolívares.

Semana Santa: 19,20 bolívares.

Independencia: 19,20 bolívares.

En encuestas elaboradas por El Pitazo en este 2022, los lectores aseguran que con el dinero recibido solo pueden pagar algún servicio público, recargar saldo o utilizar el dinero para pagar la gasolina subsidiada que también otorga el gobierno oficialista a través de dicha plataforma.

La suma total de los bonos especiales entregados hasta la fecha equivalen a 34,3 dólares. No obstante, no todos los venezolanos reciben este beneficio. En redes sociales las quejas sobre este particular son constantes.