Cafeteros estudian el financiamiento a través de la Bolsa Agrícola del Café

Las posibilidades y alternativas de obtener financiamiento en el mercado de capitales, a través de la Bolsa Agrícola del Café, para impulsar y dinamizar el sector cafetalero nacional, son las algunas de vías que explora, estudia y consulta la Asociación Venezolana de la Industria del Café (Asicaf).

Esta iniciativa la dio a conocer, en exclusiva para El Impulso, el economista Nelson Moreno, presidente de la organización gremial, con una experiencia como productos y dirigente gremial en el sector, de más de 50 años, quien está convencido que en estos momentos no existen otras posibilidades, no existen bancos agrícolas con disponibilidad, la banca pública carece de recursos, en la banca privada el crédito no existe y los prestamistas e inversores privados, en algunas zonas productoras de café, cobran hasta 6% mensual en dólares, pagaderos 20 días después de entregar el café.

