Camila Cabello confesó que problemas de salud mental afectaron su relación

En una entrevista con People Magazine la cual salió esta semana, la artista cubano estadounidense comentó que ha estado trabajando arduamente desde que llegó a la fama a los 15 años de edad, agregando “con el rigor con el que empecé a trabajar, simplemente no había tiempo libre”.

Seguidamente Cabello reveló que padeció ‘niveles tóxicos de estrés’ por exceso de trabajo lo cual dañó notablemente su salud mental y eso se vio reflejado durante la cuarentena por coronavirus “Apenas estaba en casa. No tuve tiempo de saber quién era fuera de mi carrera”.

En este sentido, la joven actriz de 24 años de edad dijo que la ansiedad era terrible y ella se volvió un desastre por no acudir a tiempo al psicólogo «Esta cosa que me estaba distrayendo, mi trabajo y filmación, no estaba allí. Y así me quedé con mi ansiedad y mi mente. Y se estaba interponiendo en mi relación. Se interponía en el camino de mis amistades, mi tiempo en casa».

Por último hay que recordar que hace escasos días se reveló que Camila y Shawn decidieron romper su noviazgo de 2 años para quedar como mejores amigos, añadiendo que supuestamente fue el músico quien decidió concluir todo.