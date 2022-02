Catherine Siachoque llevará la sororidad a la serie «Oscuro deseo»

La actriz colombiana Catherine Siachoque siempre había soñado con trabajar en México, pero los proyectos que le ofrecían terminaban por no concretarse hasta que llegó «Oscuro deseo», una serie en la que manda un mensaje de sororidad, según dijo este jueves en entrevista con Efe.

Su personaje, al igual que otras mujeres de la historia, tienen algo en común: «Los amores malsanos»

Los adelantos sobre la serie que estrena este miércoles Netflix muestran a Siachoque como otra víctima más del protagonista Darío Guerra (Alejandro Speitzer), un hombre violento y controlador, que ante los ojos de la sociedad es un joven apuesto y brillante.

«(La serie) tiene grandes personajes femeninos, creo que la escritora es maravillosa. (Lys) es una mujer muy culta y sensible que siempre está haciendo referencias literarias. Una de las cosas que me tocó hacer fue sumergirme un poquito para que me salieran natural y que no sonara a una cosa recitada de memoria. Me tocó releer libros», explica la actriz, fascinada con algunas de las novelas que tuvo que revisitar, como «Rayuela», de Julio Cortázar.