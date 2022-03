Chloe Cherry: del cine para adultos a brillar en ‘Euphoria’

A la industria del cine llegan multitud de jóvenes talentos, ya sea por medio de castings, con ‘books’, por medio de representantes y por otros lares. En el caso de Chloe Cherry, es diferente. La joven estadounidense, que ahora brilla en ‘Euphoria’, hace solo unos meses hacía lo propio en el cine para adultos.

Al alcanzar la mayoría de edad, Chloe comenzó su trayectoria profesional de la mano de un fotógrafo erótico, y procedente de Pensilvania puso rumbo a Florida para iniciar su carrera con actriz del cine para adultos, donde ha estado varios años, siendo nominada incluso a mejor actriz revelación en unos premios de este mundillo en el año 2018.

Sin embargo, ‘Euphoria’ llegó a su vida, y lo hizo para cambiarla. Primero protagonizando una parodia de la misma para un estudio de esta industria, y ahora con su propio personaje en la serie de HBO Max.

Faye en ‘Euphoria’

Sam Levinson, el director de la trama, no dudó en interesarse por ella, llegando a ofrecerle un papel, y esta no dudó en aceptar la oferta para interpretar a Faye, una prostituta adicta a las drogas y con muchos más problemas que no ha tardado en enamorar a sus fans en esta segunda temporada.

Es más, su llegada a la serie le hizo callar muchas bocas, y es que demostró que podía cambiar de registros, siendo una de las más destacadas por la crítica y señalándole como una estrella emergente. “Todos hemos pasado por momentos difíciles y creo que todos podemos identificarnos con el deseo de mejorar”, confesó la actriz en una entrevista recogida por Variety.

Una carrera como modelo

Chloe Cherry también quiso dar un paso adelante en el mundo de la moda, llegando incluso a desfilar como modelo en la New York Fashion Week tras haber firmado en enero un contrato con la agencia británica Anti-Agency London.

