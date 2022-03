Christian Vásquez: Me encantaría volver a ser director titular

No visitaba Venezuela desde hace dos años, poco antes de que comenzara el confinamiento por la pandemia de covid-19. En ese entonces, estuvo en Caracas para dirigir la Sinfónica Simón Bolívar, la Simón Bolívar de Venezuela y la Coral Nacional Simón Bolívar como parte de la celebración de los 45 años El Sistema. Ahora, Christian Vásquez está de vuelta en casa para dirigir a la Orquesta Juan José Landaeta, como parte de un nuevo aniversario de la institución en la que se formó.

Regresar a casa, después de tanto tiempo, lo emociona mucho. Cuando faltaban apenas cinco días para viajar –cuenta Vásquez– pensar en la idea de dirigir de nuevo en El Sistema lo ponía contento.

«Me emociona mucho poder trabajar con esta magnífica orquesta, en la que hay muchos jóvenes con los que trabajaré por primera vez. Ver la pasión, la energía y el alto nivel artístico con el que están tocando los muchachos me llena de mucha satisfacción. Ver que El Sistema cada año sigue formando a jóvenes con mucho talento y que tocan con el corazón y el alma me llena de orgullo», dice el director de 37 años de edad.

En el recital, que tendrá lugar este sábado en la sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música, en Quebrada Honda, la orquesta interpretará una pieza de la primera sinfonía de Brahms y la Obertura Las Hébridas de Mendelssohn.

Está última pieza es muy especial para Vásquez, pues fue una de las primeras que dirigió cuando comenzó a estudiar dirección orquestal.

«Cada vez que la dirijo me traslado a esa época. Es una obra muy bella y compleja, pero a la vez pasa super rápido cuando se toca bien», asegura.

Además, también dirigirá el concierto Krakowiak para piano y orquesta, de Chopin. En esta pieza estará acompañado por la pianista polaca Anna Miernik, con quién trabajará por primera vez.

«Es un concierto súper bonito, muy difícil para el piano, para la orquesta no es tan complejo pero tiene su parte de dificultad y protagonismo. Estoy seguro de que la gente que lo vea saldrá súper contenta», agrega.

En vista de que es la primera vez que el director regresa a Venezuela, tras la pandemia, no pudo estar presente el año pasado cuando El Sistema alcanzó el Récord Guinness como la orquesta más grande del mundo; sin embargo, asegura que siguió cada detalle desde su casa en Berlín, incluso sentía que estaba dirigiendo desde allá.

«Me hubiese encantado poder venir y participar. De hecho, me preguntaron si quería venir, pero tenía compromisos con orquestas en Europa y tenía que aprovechar eso y recuperar los conciertos que no pude hacer en 2020», dice Vásquez, quien estará en el país una semana.

En 2020, antes de que iniciara el confinamiento, a Christian Vásquez le propusieron encargarse de la parte musical de El Sistema junto con Gustavo Dudamel –director musical de la institución–, además de estar presente en el apartado programación y seguimiento de los directores de núcleos. Pero la pandemia dificultó todo. Por eso, durante los primeros meses, el director aprovechó el tiempo para dedicarse a su familia: su esposa y su hija Alma Valeria, y para estudiar. Aunque al principio esta pausa fue un shock, pues venía de un ritmo de trabajo muy activo, con presentaciones casi todos los meses, logró adaptarse. Al tiempo, cuando se retomaron algunas actividades, todo a distancia, comenzó a tener reuniones por Zoom para hablar de la programación, también dio algunas charlas y master class de dirección a los jóvenes a través de la aplicación de videoconferencias.

«Siempre estuvimos en contacto. Lo bueno de todo esto es que usamos más la tecnología, antes no se usaba tanto. En este momento, gracias a la pandemia, ya uno puede dar clases de violín por Zoom, de dirección, hasta se puede escuchar un ensayo», señala.

El año pasado, cuando se retomaron las actividades musicales, Vásquez tuvo la oportunidad de asistir al maestro Gustavo Dudamel en la producción de Las bodas de Fígaro con la Ópera de París. Vásquez cuenta que estuvo desde diciembre hasta hace tres semanas junto al también director de LA Phil, de quién aprendió mucho durante todo este tiempo.

«Fue una experiencia genial porque yo soy más director sinfónico y no tanto de ópera. Estuve desde el inicio de la producción y pude ver cómo se construía todo el montaje. Para mí fue un gran aprendizaje haber estado ahí y poder hablar con Gustavo, a quien tenía tiempo sin ver, y nos pusimos al día en París. Hablamos sobre los repertorios que puedo hacer en Venezuela, de las orquestas… de todo un poco», recuerda.

Para el director fue un honor que Dudamel pensara en él para asistirlo en esa oportunidad. «Aproveché cada segundo viéndolo ensayar, para aprender y para que me conocieran», indica.

No trabajaban juntos desde 2008, cuando formaba parte de la la Sinfónica Simón Bolívar; en ese entonces, además de ser violinista era director asistente. De su experiencia en la Ópera de París se llevó un gran aprendizaje y ejemplo de humildad.

«Aunque sabemos que es una persona muy ocupada, de los directores más solicitados del mundo, ver que conserva su sencillez, humildad y humanidad me encantó. Siempre he sabido que Gustavo es así, pero ahorita está más cercano. Eso lo tengo presente. No importa el nivel que tengas o lo que hagas, primero hay que ser humano», asegura.