Cinco tips para verte bonita en la playa

¡Ya es verano! Y como es común podemos aprovechar esos días libres para ir a la playa y descansar, pero si a parte de esto también te interesa cuidar de ti misma y verte perfecta, estos 5 tips son para ti.

La playa es el lugar perfecto para descansar, pero a veces con el calor intenso, el sol, la arena, el cloro y todas esas cosas a las que estamos expuestas en la playa tendemos a no tener los cuidados adecuados para nuestro cuerpo y no nos sentimos bonitas, pero no te preocupes, si sigues estos 5 tips al pie de la letra lucirás muy bonita en la playa.

1. Hidrata mucho tu piel

Antes, durante y después de ir a la playa, al tener tu piel hidratada estará mucho más sana. Si estarás bajo el sol, cogerás un tono más bonito, y si te la pones después de broncearte, evitarás que tu piel se pele y que se dañe tu piel, así como también hará que el color dure por mucho más tiempo. Recuerda usar además un filtro solar mayor a 50SPF, sobre todo en la cara. Este es el Tip más importante para verte bonita en la playa, y después de la playa.

2. Licuado para piel bronceada

Los alimentos con mucho betacaroteno, que son los que tienen colores naranjas y rojizos, ayudan a que nuestra piel este muy sana y tome fácilmente tonos bronceados. Con la receta de este licuado, que aparte está buenísimo, tendrás un color de envidia, aunque solo vayas por unos pocos días a la playa.

1 betabel fresco

1 gengibre fresco

2 zanahorias pequeñas

jugo de naranja (depende de qué tanto quieres, o qué tan liquido desees el licuado)

Si te lo tomas dos o tres veces por semana antes de irte a la playa, te broncearás más fácil, y luego también regresando del viaje para mantener ese maravilloso color por más tiempo.

Vernos bronceadas sin duda es una de las claves para verte bonita en la playa.

3. Hidrata tu pelo

Así como protegemos nuestra piel del sol, es muy importante proteger nuestro pelo y no solo del sol, del mar y de la alberca. Cuando vamos a la playa nuestro pelo tiende a secarse y a lastimarse mucho y más si tenemos tintes. Hidrátalo con aceites, sin pasarte para no tener el pelo graso, al salirte de bañar o antes de irte a dormir. Y cuando salgas del mar o de la alberca ponte spray protector y cepíllate. La marca Organix es mi favorita, porque además de ser orgánica y ecofriendly, es buenísima y tiene una variedad enrome de productos con un montón de ingredientes.

4. Toma agua de Jamaica

El concentrado de Jamaica ayuda a combatir la hinchazón, cosa que en la playa nos suele pasar mucho por la retención de líquidos. Además, te mantendrá hidratada.

5. Usa colores brillantes

Colores como el blanco, azul claro, rosa, naranja, etc. harán que nuestro bronceado luzca muchísimo más y nuestra piel se vea mucho más bonita, a parte que para las fotos va a servir también, porque combinarás muy bien con la playa. No solo los uses en la ropa, en las uñas y en los accesorios, también favorecen bastante. El outfit es la clave casi siempre para verte bonita en la playa y en dónde sea.

Vía: Agencias