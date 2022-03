Comercios online ganan terreno en el país

El comercio electrónico en Venezuela continúa ganando terreno. Cada vez más personas prefieren comprar ciertos productos y servicios online por la conveniencia de hacer múltiples transacciones desde la comodidad de su casa u oficina, a través de su PC o dispositivos móviles.

De acuerdo con la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico, CAVECOM, en el año 2020 las ventas en línea se triplicaron en el país, crecieron cerca de 2.000%, es decir, aumentó 20 veces su actividad.

El presidente de CAVECOM Richard Ujueta, enfatizó la importancia de impulsar el uso de los comercios electrónicos a nivel nacional.

En declaraciones a una emisora de radio nacional, detalló que Venezuela tiene 26 años de atraso en el área pertinente al comercio online; en comparación con el resto de los países de Latinoamérica.

Actualmente se ha notado un incremento en la compra de productos de primera necesidad, como comida, medicamentes, por medio de las ventas online.

Esto ha obligado a los principales comercios del país a enfocar sus estrategias al negocio en línea.

Por ello, la comerciante venezolana Dayna Montilva, quien tiene una tienda física, indicó que las ventas diarias son algo subjetivo.

Señaló que tiene un emprendimiento de servicios, ofreciendo arreglos en un minipuesto de Caracas.

«Ofrezco mis servicios por internet, pero la realidad es que hay días que no se vende absolutamente nada. Como también hay días en los que si hay bastantes pedidos, sobre todo en días festivos como San Valentín».

Por su parte, Heidy Morales, emprendedora online del país indicó que sus ventas han sido fluctuante.

«La ventaja principal de las ventas en línea es dar a conocer tu servicio y producto, por lo que las redes sociales me han ayudado a posicionarme, realizando mis ventas, las cuales son fluctuantes, varía mucho el nivel de demanda de un determinado producto», dijo

Ventajas de vender Online

Montilva explicó que las ventas físicas no son tan indispensables como eran antes, no como años atrás, debido al avance de la tecnología.

Explicó que, «todo lo que conlleva las redes sociales, vender es mucho más práctico y sencillo, puesto que es una herramienta que llega a todo el mundo. Cosa que no ocurre cuando vendes directo, he tenido ventas de personas de otros países y de no estar en una red social estas ventas no hubiesen sido posibles».

En ese sentido, Morales detalló que tiene cinco años en las redes y que antiguamente era mucho más fácil realizar ventas por las mismas. Puesto que ahora Instagram con su nueva técnica de ¨algoritmo¨ obliga a pagar publicidad.

«No tengo las vistas, likes y ventas que tenía aproximadamente hace tres años atrás», demandó.

Cadenas como Farmatodo y Locatel optimizaron las entregas a domicilio y empezaron a ofrecer promociones y descuentos para las compras hechas a través de Internet.

Las redes sociales más usadas para promocionar productos o servicios son Instagram o Facebook. A la par que se utiliza WhatsApp para concretar las ventas y coordinar las entregas.

Ventas en pandemia

La comerciante Dayna señaló que la pandemia expandió las ventas online, le dio una mayor fortaleza por el tema del encierro, ya que al no poder salir y adquirir las cosas que necesitaban, las personas optaron por adaptarse a este nuevo método.

«Sin duda, la pandemia modificó todo el tema de las ventas y a su vez dio paso a que nuevos emprendedores se arriesgaran a vender de manera online», expresó.

No obstante, Morales opinó que las tiendas online no pueden reemplazar a las físicas. Informó que bajo su experiencia en la rama de comercio, prefiere realizar sus ventas en una tienda física que de manera online.

«La atención personalizada, el ver el producto, preguntar sus características directamente, comparar precios. Puedo decirlo con carácter de experiencia ya que también trabajo en directo con el cliente, el comercio personalizado supera hasta un 70% en ventas».

Crecimiento del Comercio Electrónico

Los dos elementos decisivos para el crecimiento del comercio electrónico venezolano fueron las pocas tiendas abiertas en medio de la cuarentena.

Asimismo, el surgimiento de nuevas empresas para hacer la entrega de los productos comprados en línea.

El uso de la dolarización transaccional se ha profundizado en la economía venezolana durante los últimos años para realizar pagos en el comercio online, esto se ve reflejado en el uso de mecanismos de pago como Zelle, Paypal, Reserve, entre otras.

La pandemia del COVID-19 impulsó el desarrollo del comercio electrónico en el país, dejando poco a poco de lado a las tiendas físicas, las cuales se están adaptando a este nuevo método de venta que se esparce alrededor del mundo.

Con información de Descifrado