Confirman cuarta entrega de serie de videojuegos The Witcher

En un reciente post titulado «Una nueva saga comienza», CD Projekt Red confirmó oficialmente que la nueva entrega de la serie de juegos The Witcher está ya en camino. El anuncio ofrece pocos detalles, pero revela que The Witcher 4 — o como se llame esta entrada — utilizará un motor diferente al utilizado por el controvertido Cyberpunk 2077. The Witcher 4 está siendo desarrollado con Unreal Engine 5 mientras que Cyberpunk 2077 se construyó con su REDEngine.

«Nos complace anunciar que la próxima entrega de la serie de videojuegos The Witcher está actualmente en desarrollo, dando inicio a una nueva saga para la franquicia», dice CD Projekt Red en el post. «Este es un momento emocionante, ya que pasamos de REDengine a Unreal Engine 5, comenzando una asociación estratégica de varios años con Epic Games. Cubre no sólo las licencias, sino también el desarrollo técnico de Unreal Engine 5, así como las posibles versiones futuras de Unreal Engine, cuando toque. Colaboraremos estrechamente con los desarrolladores de Epic Games con el objetivo de ayudar a adaptar el motor a las experiencias de mundo abierto.

En este momento, no hay más detalles disponibles sobre el juego, como un plazo de desarrollo o una fecha de lanzamiento».

Lo que sí sabemos es que no será una exclusiva de ninguna tienda a pesar de la asociación estratégica de CD Projekt Red con Epic Games.

La serie de juegos The Witcher está basada en la serie de novelas del mismo nombre escrita por Andrzej Sapkowski. El aclamado The Witcher 3: Wild Hunt — la última entrega principal de la serie The Witcher de CD Projekt Red — se publicó por primera en 2007. Es decir: hace 15 años que no tenemos un nuevo juego de la saga.

No es de extrañar que CD Projekt Red esté desarrollando ahora una nueva entrega de la serie. El éxito de la serie de televisión The Witcher en Netflix ha sido arrollador y la serie está a punto de entrar ya en su tercera temporada.

Los detalles sobre The Witcher 4 son escasos en este momento. Podemos imaginar podemos ver a Ciri asumiendo el papel de protagonista en esta nueva entrada de la serie. La imagen publicada junto al anuncio — sobre estas líneas — muestra un medallón de gato en la nieve en lugar del característico medallón de lobo de Geralt. Este medallón pertenece a Ciri. Además, el anuncio se titula «Una nueva saga», lo que sugiere que se avecina un cambio importante en la serie de juegos.

Nade de esto se ha confirmado, pero, dado que The Witcher 3 parecía marcar el final de las aventuras de Geralt, tiene sentido que Ciri sea el foco la siguiente entrega.

Por lo pronto nos alegramos de saber que se está desarrollando con el aclamadoUnreal Engine 5 en lugar de REDengine. Después de todo, Cyberpunk 2077 estuvo plagado de problemas desde su lanzamiento. Es muy probable que el desarrollador no quiere que se repita el fiasco con su icónica franquicia [aparte de ahorrarse el tener que crear y mantener su propio motor, una tarea titánica — Ed.]

Esperamos obtener más información sobre The Witcher 4 en los próximos meses, incluyendo fechas, en eventos como la Gamescom 2022. Sin embargo, dado que la nueva entrega parece estar en fase de desarrollo, no esperes que la próxima entrega de The Witcher aterrice en un futuro próximo.

Con información de global.techradar.com