Consejos de hidratación para evitar insolaciones o golpes de calor en la playa

Durante la semana santa provoca ir a la playa, tomar el sol y broncear un poco la piel. Si eres de los que pasan muchas horas a orillas del mar, frente a los rayos ultravioleta y soportando altas temperaturas, debes vigilar tu hidratación para evitar insolaciones y golpes de calor en la playa.

Beber muchos líquidos, aplicarte protección solar y no exponerte durante las horas centrales del día son algunas de las recomendaciones que deberías seguir. Tu organismo te lo agradecerá y reducirás el riesgo de sufrir efectos negativos para tu salud.

Si vas a pasar el día completo a la costa o incluso a bañarte solo unas horas, deberías tomar todas las precauciones posibles. El efecto del sol sobre tu cuerpo puede ser muy positivo, ya que suele mejorar el estado de ánimo, el tono de la piel y ayudar a la síntesis de vitamina D.

Sin embargo, también implica un riesgo de envejecimiento prematuro, melanoma, golpes de calor o insolaciones. Si lo que quieres es evitar golpes de calor o insolaciones, vigila siempre las señales que te envía tu organismo. Si notas que te duele la cabeza, te mareas o te desorientas, hidrátate cuanto antes y resguárdate bajo la sombrilla o colócate en una zona fresca y cubierta. Si este tipo de síntomas continúan o incluso derivan en convulsiones o pérdida del conocimiento, puede que sea demasiado tarde para actuar. Por lo tanto, es bueno que adoptes una actitud preventiva.

Los golpes de calor conllevan un debilitamiento general del organismo y en ocasiones, sus consecuencias pueden ser letales, dependiendo del tipo de persona que lo sufra y de si ha tenido patologías previas.

Por eso, es útil tener en cuenta siempre estos consejos:

– No esperes a estar sediento. Uno de los errores que cometen muchas personas es que aguantan sin beber si no tienen el agua justamente al lado., pues lo que debes hacer es beber agua todo el día. Por ejemplo, para comprobar que tienes buena hidratación, puedes mirar el color de tu orina, mientras más clara sea, mayor será tu índice de hidratación.

Para evitar una insolación, sigue las siguientes recomendaciones:

– Evita largas exposiciones al sol. No es malo tener una exposición de varios minutos, pero intenta no pasar muchas horas sin refrescarte y sin cubrirte para que el cuerpo no exceda la temperatura adecuada.

– Vigila la temperatura para no exponerte en las horas de más calor. Todas las personas notamos cuando hace calor, pero no está de más tener algo más de información. Es decir, comprobar si las temperaturas van a subir o bajar en los próximos días y así tener una referencia de cuándo es el mejor momento para ir a la playa y no sufrir ningún tipo de percance relacionado con las insolaciones.

– Date baños a menudo. darte un chapuzón de vez en cuando es una perfecta manera de evitar las insolaciones, porqué el agua hace que baje nuestra temperatura corporal y que nos sintamos mejor.

– Bebe agua potable para hidratarte por dentro. Aunque el mar nos brinde toda el agua que queramos, no debemos olvidar que no podemos beberla. Por ende, tenemos que llevar siempre con nosotros botellas de agua de buena calidad para beber y calmar la sed a la vez que nos hidratamos por dentro. De hecho, esta acción es fundamental, debido a que es otra manera de mantener el organismo hidratado y alejado de las posibilidades de sufrir un golpe de calor.