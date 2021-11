Consideran necesario cambiar tarifa del agua para mejorar servicio

El exvicepresidente de operaciones de Hidrocapital, José Norberto Bausson, señaló que para impulsar una mejora del servicio de agua en todo el país debe ser el cambio de las tarifas. “Unos de los palos más grandes que le dieron a los servicios públicos fue la congelación de las tarifas en 2004, allí vino una debacle de la electricidad y del agua”, advirtió.

Apuntó que por eso que durante la campaña la escasez de agua se convirtió en la “más importante oferta electoral”.

Explicó que el servicio de agua constitucionalmente es municipal y “los alcaldes son los principales responsables del agua potable” pero cuando tienes que resolver el problema en varios municipios deben ponerse de acuerdo con el Ejecutivo.

Algo que ha sido denunciado por los alcaldes de oposición durante sus gestiones.

Agregó que no es posible lograr fusiones entre los público y privado porque “a nivel mundial no hay ningún servicio público que funcione si no es sustentable es decir que con el cobro de la prestación del servicio se cubran los gastos operativos del sistema, mientras esa condición no exista nunca vas a poder tener un servicio adecuado”.

Bausson detalló que el problema es de vieja data porque “en los años 90 se suministraban 146 mil litros por segundo en todo el territorio nacional y hoy está la mitad de su capacidad. “Esos sistemas (de distribución de agua) que fueron diseñados para darle agua a la gente tenía capacidad para 300 litros por persona al día ahorita estamos a 150 litros por día, además el deterioro de las redes”, dijo durante la entrevista.

Con información de Unión Radio.