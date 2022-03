¿Cuál es el mejor coche el mundo?

Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, el Women’s World Car of the Year (WWCOTY), el único jurado internacional compuesto por mujeres periodistas del motor, ha dado a conocer los resultados de sus votaciones. El Peugeot 308 ha sido elegido el mejor coche del mundo 2022.

Antes de emitir sus votos, las 56 periodistas en el mundo del motor, procedentes de 40 países y los cinco continentes, han probado decenas de modelos y evaluado cada uno de sus detalles. En la primera ronda de votaciones se eligieron los mejores coches de cada categoría sobre un total de 65 candidatos. Los ganadores fueron Peugeot 308, Kia Sportage, BMW iX, Ford Mach-E, Audi e-Tron GT y Jeep Wrangler 4xe. Todos ellos pasaron a la fase final en la que el Peugeot 308 resultó ganador.

La generación más ecológica

El Peugeot 308 es un modelo construido sobre una plataforma que utilizan también otros modelos de Stellantis, grupo automovilístico al que pertenece Peugeot. El 308 que ahora se comercializa es más largo que el modelo anterior y también más bajo, o sea, tiene un grado de eficiencia aerodinámica muy superior al de cualquier SUV. El resultado se traduce en una reducción de 2 gramos de CO2 por cada cien kilómetros recorridos. A ello hay que añadir que en esta nueva generación la marca ya ofrece motores híbridos enchufables que permiten recorrer en modo eléctrico 60 km. La gama también tendrá motores diésel y gasolina convencionales y en 2023 llegará una versión eléctrica.

¿Por qué el WWCOTY ha elegido este coche?

Las periodistas del WWCOTY siempre recalcan que ellas no eligen un coche solo para mujeres, sino para todos los conductores. El objetivo es que el ganador sea un coche equilibrado en todos los aspectos. «El Peugeot 308 es un automóvil que ofrece casi todo lo que se puede desear en un coche. Se conduce muy bien y es difícil creer que solo haya un motor de 1,2 litros bajo el capó de la mayoría de las versiones» dice Sandy Myhre, presidenta honorífica del WWCOTY.

El 308 lleva tecnologías muy atractivas como un cuadro de instrumentación en 3D. Es casi un videojuego en el que puedes configurar la pantalla de infoentretenimiento a tu gusto, determinar el acceso directo a determinadas funciones, etc. Tiene también la posibilidad de conectar dos teléfonos simultáneamente y cuatro tomas USB tipo C.

Esto es lo que le diferencia

Peugeot también se diferencia de sus competidores en que ha basado su identidad de marca en lo que ellos llaman i-cockpit o lo que es lo mismo un cuadro de instrumentos situado más alto de lo normal que se ve por encima del volante y un volante achatado más pequeño de lo normal basado en el mundo de la competición. Pero en lo que fundamentalmente se diferencia el Peugeot 308 es que en él ha ganado el máximo galardón del Women’s World Car of the Year y el resto no.

