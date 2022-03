Curiosidades que es bueno saberlas pero que no sirven para nada

Los rubios tienen más pelo que los morenos, y un gugol no es un emperador mongol. Estas lista de curiosidades no sirve para nada, pero, ¿acaso importa?

La memoria es caprichosa. Los expertos aún no pueden explicar del todo por qué hay datos, curiosidades, historias que se quedan en nuestro archivo biológico para siempre y, sin embargo, olvidamos comprar las galletas el día que salimos a comprar galletas. Es posible que en esta lista de 31 curiosidades, alguna ya forme parte del archivo de memoria del lector, y ni siquiera pueda recordar como llegó ahí.

La lista de curiosidades que no sirven para nada

1 El año más largo de la historia fue el 45 a. C., que duró 445 días. Se alargó 90 para alinearlo con el año solar. Se le conoce como el “año de la confusión”.

2 El océano Atlántico es más salado que el Pacífico. Investigadores de la Universidad de Oregón descubrieron que la mayor parte de agua que se evapora en el Pacífico no llega al Atlántico, sino que cae en forma de lluvia sobre las Rocosas y Los Andes, regresa nuevamente al Océano Pacífico y lo mantiene más dulce.

3 La piel del oso polar es negra, para atraer la radiación solar y aumentar el calor corporal. La luz se refleja sobre el pelaje transparente y genera la sensación de blancura.

4 Venus es el único planeta del Sistema Solar que gira en sentido contrario. En 2001, Jacques Laskar, del Astronomie et Systèmes Dynamiques, Francia, publicó en Nature la hipótesis de que en un principio el planeta Venus giraba “normalmente”, pero que la densa atmósfera empezó a frenar por fricción el planeta hasta detenerlo y hacerlo rotar en sentido retrógrado.

6 La única referencia a los Reyes Magos está en el Evangelio de san Mateo, en el que se habla de unos magos que llegaron de Oriente para adorar al niño Jesús. Pero en ningún momento se especifica que fueran tres, ni su rango de monarcas

5 Se dice que las cucarachas tienen dos cerebros, ya que poseen dos pares de ganglios nerviosos en la cabeza, y un ganglio simple al final del abdomen. Los dos centros sensoriales están conectados por fibras gigantes.

7 La novela más larga del mundo se titula La historia de las siete chicas. Vivían en lo que se conoce como los Reinos de lo Irreal de la Tormentosa Guerra Glandeco-Angeliniana, causada por la Rebelión de los Niños Esclavos. Tiene dieciséis mil páginas, y su autor tardó siete años en escribirla.

8 Las orugas tienen más músculos que los humanos. 2.000 frente a los 600 nuestros.

9 Un tercio de los cigarrillos que se consumen se fuman en China.

10 Según un informe de la ONU, el nombre más común en el mundo es Mohammed. Y el apellido, Li.

11 Los rubios tienen más pelo que los morenos. Una media de 140.000 folículos frente a 110.000.

12 Según cálculos realizados por el autor de ciencia ficción Arthur C. Clarke, por el planeta Tierra han pasado aproximadamente cien mil millones de seres humanos.

13 Los dos únicos ríos del mundo que fluyen de sur a norte son el Nilo y el Fox River, en Wisconsin.

14 La pintura con más personajes de la historia es El jardín de las delicias, de El Bosco, con 450 figuras humanas y más de un centenar de animales.

15 Aunque el bumerán se asocia siempre a los aborígenes australianos, los egipcios ya conocían esta peculiar arma hace 3.000 años.

16 Los fetos humanos masculinos tienen sus primeras erecciones a partir del quinto mes de gestación.

17 La primera alusión conocida al cambio climático se produjo en 1770. El presidente de los EEUU Thomas Jefferson, en su libro Notes of the State of Virginia, mostró su preocupación por el aumento de la temperatura y afirmó: “Es evidente que el clima está cambiando de forma alarmante”.

18 El nombre de Bluetooth se puso en honor del rey de los vikingos Harald Bluetooth, quien unificó Noruega y Dinamarca, y era un gran comunicador.

19 El músculo más fuerte del cuerpo humano es el glúteo.

20 En el siglo XIX, en Filadelfia, se fabricaron los primeros pares de zapatos que distinguían el que correspondía al pie izquierdo del derecho; hasta entonces, los dos zapatos eran iguales.

21 El 70% del agua potable de todo el mundo está destinada a la ganadería y la agricultura; el 25% a procesos industriales, y el 5% al consumo humano, según la FAO.

22 La batalla de Megido entre egipcios y cananeos en el siglo XV a. C. es la primera de la que hay constancia.

23 La Torre Eiffel tenía que haberse construido en Barcelona con motivo de la Exposición Universal de 1888. Pero se rechazó el proyecto.

24 El agua elástica. En 2010, investigadores de Tokio presentaron este nuevo material: parece una gelatina formada por un 95% de agua y un 5 % de arcilla y sustancias orgánicas. Se utiliza sobre todo para reemplazar cartílagos deteriorados.

25 Un gúgol es un uno seguido de cien ceros. Por cierto, de ahí proviene la palabra Google.

26 Los primeros en usar papel higiénico fueron los chinos, en el s. II a. C.

27 Según un estudio del Ocean Observatory, solo cinco personas mueren al año por ataques de tiburones, frente a las 845 que fallecen en erupciones volcánicas y las 10.000 a causa de un rayo.

28 Marco Polo no nació en Italia. Se cree que el célebre viajero vino al mundo en la isla croata de Curzola, en su tiempo ocupada por tropas de Venecia.

29 Los jueces visten de negro desde 1694, cuando se pusieron de luto por la muerte de la reina María II de Inglaterra.

30 El primer cómic de la historia fue Yellow Kid, 1895. Fue el primero en utilizar los bocadillos como forma de hacer expresarse a los protagonistas.

31 Entre los caballitos de mar, el que incuba los huevos es el macho.

