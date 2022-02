Daniel Elbittar será el villano de «La herencia»

El actor venezolano Daniel Elbittar dio detalles a la revista People en Español de su próximo proyecto, «La herencia». El galán de telenovelas recientemente compartió créditos con Marjorie de Sousa y Kimberly Dos Ramos en el melodrama «La desalmada», donde interpretó a César Franco.

El dramático permitió impulsar su carrera actoral para conseguir roles en otras producciones internacionales. «Gracias a Dios me ha dado la proyección que yo necesitaba para empezar a construir una carrera desde otro punto», declaró.

En «La herencia», producción que ha estado rodando en México desde finales del año pasado, el personaje de Elbittar se verá involucrado en un triángulo amoroso con los de Matías Novoa y Michelle Renaud.

Igualmente, admitió durante su conversación con la publicación que no le tomó mucho decidir si quería estar en el proyecto, pues se enganchó muy rápido con su personaje.

«Después del éxito que tuvo ‘La desalmada’ me contactó Roy Rojas, productor de esta telenovela junto a Juan Osorio, y me ofrecieron el personaje de una vez sin casting y sin nada, confiaron muchísimo en mi trabajo y la verdad es que me enamoré del personaje», recordó.