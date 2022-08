Daniela Alvarado y su lucha constante contra la ansiedad

A través de sus historias de Instagram la actriz venezolana Daniela Alvarado respondió una serie de preguntas a sus seguidores aclarando diversas dudas, entre estos, uno de los usuarios la cuestionó sobre cómo ha sido convivir con ansiedad, trastorno que ha venido tratando, y que viene con leves síntomas de depresión, puesto que la actriz aseguró que hay episodios dónde solo le provoca llorar.

La venezolana ha estado sufriendo de esto desde sus 20 años, sin embargo, en pocas ocasiones ha hablado públicamente sobre este asunto.

“Cuando uno sufre de ansiedad las cosas se manifiestan de manera exagerada, es decir, uno lo ve todo más dramático, más grande, más exacerbado, uno lo que quiere es dormir o llorar, sientes que hay situaciones que no controlas y eso te crea como una angustia el no poder manejar las situaciones. Comes mucho, te da por comer o por cualquier otro vicio, puede ser fumar, puede ser beber”.