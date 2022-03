«Del otro lado», una cinta para ponerse en los zapatos del desplazado

“Soy Arianna y tengo 18 años, soy venezolana”, así inicia la película «Del otro lado», una producción de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), financiada por la Unión Europa (UE), que obliga a ponerse en los zapatos de aquellas personas que engrosan uno de los mayores desplazamientos de este siglo.

Oriunda de Ciudad Bolívar, Ortiz interpreta a Arianna, una joven que acaba de alcanzar la mayoría de edad y decide dejar atrás su país para iniciar un recorrido que la conducirá hasta Quito, la capital de Ecuador, para encontrarse con su hermana mayor.

La película, que se presenta este jueves en un acto virtual, es una experiencia inmersiva e interactiva, cuyo guion podría corresponder al de miles de historias de migrantes y refugiados venezolanos, que han nutrido la puesta en escena para conferirle un resultado tan naturalista como conmovedor.

«En este caso se enfoca en los desplazados venezolanos, pero es un tema general», subraya la actriz, para quien no solo es importante el relato, sino «la historia detrás de cada persona, que no siempre es buena, no siempre es feliz, y es dura».