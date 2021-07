Desapareció en la Villa Olímpica la bicicleta del compañero de Daniel Dhers

El ciclista venezolano Daniel Dhers reveló el martes que a su compañero Edy Alviarez, atleta de MBX freestyle, le robaron su bicicleta en la Villa Olímpica de Tokio 2020, en Japón.

Dhers subió un video en su cuenta de Instagram para contar, entre risas, la anécdota que ambos vivieron cuando fueron a desayunar en el comedor.

“Nos despertamos como un día cualquiera a las 5:00 am. Fuimos a desayunar con Edy Alviarez, que es el otro corredor del BMX freestyle que está aquí en los Juegos Olímpicos. Dejamos las bicicletas afuera con todas las que estaban allí. Entramos, comimos, estuvimos ahí como media hora y cuando salimos, se habían robado la bicicleta de Edy Alviarez”, narró.

El ciclista recordó que Alviarez es de la parroquia Catia de Caracas, una zona popular en donde los robos ocurren con frecuencia.

“Se la habían robado, no estaba. Desapareció. Para los que son de Venezuela, quiero que sepan que este personaje es de Catia. No lo roban en Catia, no lo roban en Petare, no lo roban en la plaza de Chacao, no lo roban en ningún lugar del mundo, lo vinieron a robar en Tokio dentro de la Villa Olímpica. Lo más insólito del universo”, bromeó.

“El chalequeo (la burla) es grande”, expresó Alviarez.

Dhers dijo también que notificaron al Comité Olímpico de Venezuela, que está tratando de rastrear la bicicleta para recuperarla. Los atletas suponen que, como había varias estacionadas afuera del comedor, alguien seguramente pensó que eran para todos.

“Lo más seguro es que aparezca. Hay cámaras, todo”, afirmó.

El Nacional