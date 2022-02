Djokovic: No necesito la vacuna para proteger mi cuerpo y no soy una amenaza

El serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, justificó su decisión de no vacunarse contra el coronavirus por el conocimiento que tiene de su cuerpo, que le lleva a pensar que no necesita hacerlo, y porque considera que no es una amenaza para nadie.

«Basándome en las informaciones sobre la vacuna he decidido no vacunarme. Es mi posición. ¿Va a cambiar? No lo sé, todo evoluciona rápidamente, como vemos en las decisiones de ciertos Gobiernos», indicó el jugador en una entrevista que publica este jueves el diario L’Équipe. «En este momento, no siento la necesidad de hacerlo para proteger mi cuerpo y no tengo la impresión de ser una amenaza para los otros. Vacunado o no, se puede trasmitir el virus. Es mi posición y, para el futuro, mi mente está abierta. Todo es posible», agregó.

Djokovic señaló que su carrera tenística se ha basado en un profundo conocimiento de su cuerpo, que le ha llevado a tener pocas lesiones y a una «perpetua búsqueda de mejorar el cuerpo, para mejorar el rendimiento y aumentar las capacidades del organismo».

«El organismo debe funcionar todo el tiempo a todo vapor durante más de quince años. ¿Quién ha podido hacerlo aparte de Roger (Federer), Rafa (Nadal) y yo? (…) Hay un enorme trabajo tras todo esto», señaló.

Recordó que ha sufrido pocas lesiones y que en el pasado ha tomado algunas decisiones importantes basadas en ello, como retrasar su operación de codo en 2018 o cambiar su dieta en 2010 para eliminar el gluten.

Djokovic se comparó con otros deportistas que piensan de forma permanente en su estilo de vida, entre los que citó a LeBron James, Kobe Bryant, Tom Brady o Cristiano Ronaldo.

El tenista puso su decisión de no vacunarse en relación con esta forma de vida.

«Nadie en la Tierra conoce mi cuerpo mejor que yo. Quiero ser el único propietario de mi cuerpo. Si no tengo una comprensión suficiente de mi cuerpo es como si diera autonomía a otro», señaló. «A veces se dice que me influyen. No. Consulto como todo el mundo con médicos convencionales. Mucho. Especialistas en neumonía, inmunología, en Serbia, Francia, Suiza, Estados Unidos,… Les escucho y con el conocimiento de mi cuerpo hago mi propio análisis y tomo decisiones», agregó.

Insistió en que «esta decisión no tiene por qué seguir igual» para siempre: «Las cosas cambian cada día, lo vemos con la pandemia. No sabemos a dónde va el mundo».

