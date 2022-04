El cambio de Robert Pattinson para convertirse en Batman

The Batman la película de la que todo el mundo habla. Muchos para bien, tanto que hay quien la sitúa en muy buena posición para los premios que la Academia dará en el 2023, y otros no tanto, sobre todo porque consideran que su duración, casi 3 horas, es excesiva. A nosotros, en cambio, lo que más nos interesa de este nuevo fenómeno cinematográfico es el notable cambio de estilo de su protagonista, Robert Pattinson.

El actor nacido en Londres hace 35 años ha mostrado tanto en el largometraje en el que da vida al famoso superhéroe como en la ira de presentación de la película que poco queda de aquel joven veinteañero que forraba las carpetas de los adolescentes a raíz del éxito de la saga Crepúsculo, cuya primera película se estrenó en el 2008.

La evolución de Pattinson no es solo de estilo, sino también física. Es indudable que ha trabajado muchísimo su cuerpo en el gimnasio para meterse en la piel de Batman. El mismo ha reconocido en entrevistas recientes su transformación física, en la que han tenido que ver disciplinas deportivas como el boxeo, las pesas y ejercicios propios del entrenamiento funcional, con su propio peso, según han publicado medios norteamericanos como Healthy For Men.

El sobresaliente cambio de Robert Pattinson a nivel físico se aprecia también en sus apariciones públicas recientes, donde se le ha visto un desarrollo muscular desconocido hasta la fecha a lo largo de su carrera. Evidentemente, esto tiene un impacto en cómo le sienta la ropa que se pone, que además no se parece en casi nada a la que solía lucir en épocas anteriores.

Cambio de registro fashion

La transformación de su armario tiene mucho que ver con Mobolaji Dawodu, que ha sido su estilista a lo largo de toda la gira mundial de estrenos de The Batman. Dawodu, que ha vestido a algunos de los iconos de estilo masculinos del momento debido a su trabajo como director de moda de GQ Style y que es además responsable del impecable armario de Mahershala Ali, ha construido el nuevo estilo de Robert Pattinson en dos claves: piezas de sastrería y abrigos de traje en clave maxi y cadenas y pulseras de eslabones plateados grandes.

Estas últimas no dejan de ser un complemento que ha sido tendencia durante los últimos años. La novedad es que Pattinson las incorpora en looks dominados por el traje. Esto no es lo habitual, y la apuesta es acertadísima gracias a las formas relajadas de las exquisitas piezas de sastrería que le hemos visto lucir a Pattinson tanto en Europa como en Estados Unidos recientemente. En cierto modo, las cadenas y pulseras de eslabones son además una manera de conectar con el Robert Pattinson veinteañero; parece querer decirnos que una cosa es haber alcanzado su madurez y otra olvidarse de su juventud.

En clave oversize

Dicho esto, son los trajes y los abrigos largos la verdadera clave en el cambio de estilo del actor britanico. Todos y cada uno de los que ha llevado recientemente llevan el sello de algunas de las mejores firmas del mundo: entre ellas, Valentino, Jil Sander y Tom Ford. Siguiendo la línea de lo visto en las últimas pasarelas masculinas, sobre todo la de París, en todos los estilismos diseñados por Mobolaji Dawodu para Robert Pattinson las prendas protagonistas son extragrandes, XL.

Especialmente llamativo fue el look monocromático de Tom Ford con el que apareció en el preestreno de ‘The Batman’ en Nueva York. El outfit, un total black, incluye un abrigo cruzado extragrande que eclipsaba a las dos piezas en el mismo color que la camisa, la corbata y los zapatos Oxford. Estos, por cierto, son un sello opuesto a las cadenas y pulseras de eslabones: son símbolo de madurez, que alejan el estilo de Pattinson del gusto de la nueva hornada de actores famosos norteamericanos por innovar con el calzado cuando llevan traje. Sin ir más lejos, Jacob Elordi y las botas y Anus Cloud y las deportivas, ambas estrellas de ‘Euphoria’.

La fórmula del abrigo oversize la había puesto ya en práctica con acierto Pattinson pocos días antes en París, donde lució un abrigo gris de diseño minimalista firma de Acne Studios. En Londres, la ciudad que le vio nacer en mayo de 1986, optó por renunciar al abrigo, pero no así de las prendas de gran tamaño, ya que brilló con luz propia gracias a un traje de lana gris cuyos pantalones reposaban sobre los zapatos. También era así el traje de cuadros de Valentino que le vimos llevar en Miami junto a una camisa rosa de seda lavada, una combinación de colores inspirada por el contexto.

En el caso del outfit que lució en Londres, Robert Pattinson demostró que no por manido un recurso de estilo puede dejar de funcionar: el de combinar unas dos piezas de sastrería con un jersey nero de cuello alto. Otro detalle propio de los armarios masculinos maduros, categoría en la que ha entrado de lleno el de Pattinson, cuya imagen ha sufrido un cambio más que evidente para convertirse en Batman.

