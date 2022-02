El David Aguilar vuelve a su origen minimalista en «Agendas vencidas»

El cantautor mexicano El David Aguilar decidió hacer un disco con lo que le es más familiar: su guitarra y su voz. Con esa condición, las diez canciones que conforman su más reciente producción, «Agendas vencidas», se convirtieron en un regreso a sus orígenes, muy ansiado por sus seguidores y amigos.

David también disfruta de ir contracorriente, pues en la industria actual —sobreproducida— en la que grandes equipos de trabajo intervienen en los procesos de producción musical, el cantante nacido en la norteña ciudad de Culiacán, estado de Sinaloa, apuesta por el minimalismo.

Solo tres personas —él incluido— participaron en la creación del disco, fue el músico y productor Adán Jodorowsky uno de ellos y quizá una pieza fundamental para el trabajo pues, cuenta, fue quien lo impulsó a realizar dicho disco.

El trabajo fue grabado en Texas en el estudio Sonic Ranch y se llevó a cabo en dos días. Es producto de una curaduría de más de 40 canciones que el cantante tenía en su repertorio, entre las que se encuentran «Rumbo bello», «Aeropuerto» y «Foto».

«(En el disco) Hay mucha melancolía, no es tristeza, es este estado de euforia y nostalgia, de inspiración muy intensa. Me gusta la obra melancólica más allá de cómo me sienta yo, me gustan los artistas que son melancólicos», confiesa Aguilar.