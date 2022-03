El modus operandi de los delincuentes en Venezuela para estafar con medicinas a través de las redes

Las estafas en Venezuela cada vez ganan más víctimas y expanden sus modalidades de hurto, desde la venta falsa de dólares hasta engañar a personas que están en busca de insumos médicos, ofertándolos a menor precio cuando en realidad se trata de un fraude.

El funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), Rodrigo Peña, señaló que esto se debe a que “el venezolano siempre busca alternativas ante la crisis económica y como ahorrar un poco de dinero. Por eso buscan los insumos por terceros o en ofertas en redes sociales, muchos caen sin pensar que son estafas, entonces la víctima depositó un dinero del que nunca vera frutos, porque un gran error que se comete en la actualidad es que las transacciones son vía online y el comprador nunca se reúne con el supuesto comerciante sino después de haber pagado, y si se trata de un engaño el estafador nunca volverá a parecer”.

Una de las maneras de detectar a un estafador es su perfil en redes sociales. Peña explicó que “por lo general los perfiles de estafadores no tienen fotos personales y son creados recientemente porque cada cierto tiempo se están creando nuevas cuentas para no ser atrapados. Así que lo mejor es indagar en sus perfiles y ver la dinámica, que comparte, que publica y con quienes interactúa. Si no tiene nada de esto suele ser muy sospecho, por lo que es mejor no arriesgarse”.

Hay que estar mosca con las estafas

Compartió que “si el perfil no da señales de sospechoso y se concreta una oferta es importante pedir varios números de contacto, fotos del producto y del vendedor. Además de preguntar cuanta cantidad (de medicinas) tiene disponible”.

Igualmente, destacó que los compradores no pueden cancelar el producto antes de tenerlo en mano y verificarlo. Para el momento de la entrega señaló que “nunca está de más” ir acompañado y “mucho mejor” si es con algún oficial de policía.

Con información de La Patilla