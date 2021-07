El Padre Néstor Pérez, 50 años entregados al sacerdocio

El pasado 11 de Julio se cumplieron 50 años de haberse ordenado como Sacerdote, donde estuvo acompañado de sus padres Elena González Rocha de Pérez y Miguel Pérez Romero || Fotos: Cortesía Padre Néstor Pérez

Quien haya nacido en Maracay, o por cuestiones de la vida le haya tocado migrar a la Ciudad Jardín de Venezuela, seguramente conoce, o al menos debe haber escuchado al Padre Néstor Pérez, un sacerdote que ha entregado su vida a la religión y que precisamente para estos días, el pasado 11 de julio, arribó a sus 50 años de Sacerdocio, sirviendo de vínculo entre los feligreses y la palabra de Dios.

Conversar con él, aunque sea escasos minutos, da la oportunidad de conocer a una persona íntegra y con valores que ha sabido plasmar entre los aragüeños, en especial, entre quienes le conocen y estiman, haciéndole seguimiento durante tantos años. Tras haber transcurrido por distintas parroquias, hoy, hace vida sacerdotal desde el Instituto Diocesano Pablo VI, en el norte de la ciudad.

“Siempre he ido a servir donde El Señor quiera llevarme y hacer lo que en esa misión me toca hacer y esto se manifiesta primero en la decisión del Obispo que ejerza el pastoreo de la Diócesis para ese momento y en la anuncia que contemos de él para las iniciativas que consideramos debemos tomar y segundo esforzándonos en escuchar la voz de Dios y su voluntad con nosotros…”, expresó el Presbítero, al consultarle cómo ha asimilado esos constantes cambios.

Por ello, citó precisamente al Pbro. Santiago Florencio Machado (+) “El Señor me inspira una idea, yo pongo manos a la obra y todo sale bien”, puntualizó. Algo que pocos conocen del Padre Néstor Pérez, es su manera de conjugar el Sacerdocio con la Comunicación Social y la Docencia.

“A los 14 años ya era docente alfabetizador y a esa misma edad ya estaba en los micrófonos de La Voz de La Victoria, donde transmitía la misa dominical para los enfermos y presentaba programas de entrevista de corte formativo para la comunidad. Ya como sacerdote descubrí aún más el bien que se puede hacer a través de los medios de comunicación y más cuando El Señor ha derramado ese Don y capacidad en uno, que como todo carisma que Él nos regala es para el servicio a los demás, nunca para quedarnos con ellos guardados”, expresó.

En sus días de seminarista ¿Visualizaba llegar a este día en el que se cumplen cinco décadas estableciendo ese vínculo entre Dios y los feligreses?

“En realidad eso nunca me lo planteé, por máxima de vida siempre he pensado que Dios nos crea y nos encomienda una misión y Él mismo sabe cuánto tiempo nos tendrá en este universo y nos llevará a la vida eterna”.

Son 50 años de vida sacerdotal los que está cumpliendo ¿Cuánto ha evolucionado la formación en los seminarios en tiempos en los que la juventud -posiblemente en un porcentaje mínimo-, ve con recelo a la Iglesia católica?

“La formación de los futuros sacerdotes en los seminarios es dinámica, siempre interpretando los signos de los tiempos y por tanto la realidad de la juventud en los diferentes momentos de la historia, su cultura. En la organización de la Iglesia sobre este punto existe la Sagrada Congregación de Seminarios con sede en Roma que va trazando los lineamientos de formación, a su vez en los distintos continentes y culturas en nuestro caso la OSLAM (organización de Seminarios de América Latina) al igual en cada país, por ejemplo en Venezuela OSVEN (organización de Seminarios de Venezuela). Destacando en el caso venezolano, la gran cantidad de vocaciones sacerdotales hoy día, donde nuestros seminarios se han hecho insuficientes en su espacio físico para acogerlas”.

¿Está el Padre Néstor a la par de las nuevas tecnologías en medio de estos tiempos de pandemia?

“Hago el esfuerzo… decir que estoy totalmente a la par, sería soberbia de mi parte o conformismo de no seguir creciendo y actualizándome. Hoy día para mí sin las nuevas tecnologías me sentiría incompleto. Los 18 años como docente a distancia en una Universidad en la carrera de Comunicación Social es una forma de la cual Él Señor se ha valido para mi actualización, pero aún me falta camino por recorrer pues la tecnología no se detiene”.

¿Qué mensaje les puede dar a los maracayeros, principalmente a los niños y jóvenes, quienes serán los encargados de sobrevivir en un mundo sumergido en constantes cambios?

“Una vez más les diría lo mismo, existimos en este mundo por voluntad de Dios, no por casualidad ni por coincidencia, es así, Él tiene un proyecto de vida con cada uno de nosotros por tanto la desesperanza, el conformismo no pueden ser nuestros compañeros de vida, sino el ánimo y la esperanza en cada instante, aún en medio de las adversidades, y todo esto con una conducta permanente ‘estar abierto a los cambios’”.

Y para toda aquella feligresía que lo ha apoyado a lo largo de estos 50 años ¿Cuál sería el mensaje del Presbítero Néstor Pérez?

“Lo resumo en pocas palabras ‘Dios les pague, sin ustedes no hubiera podido hacer todo lo que he hecho en estos 50 años de vida sacerdotal’”.

Quien desee hacerle seguimiento al Padre Néstor Pérez, puede hacerlo a través de su cuenta de twitter: @padrenestor1945 y establecer contacto con quien ha llevado la palabra de Dios a los maracayeros durante unos cuantos años.