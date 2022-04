El sencillo truco para vencer al insomnio y dormir sin preocupaciones

Después de un intenso día de trabajo, completado con el resto de obligaciones cotidianas, llega el momento del merecido descanso. Para muchos, es uno de los mejores momentos de la jornada, pero para otros supone una preocupación más, otro momento de estrés… Las preocupaciones personales o laborales hacen que cueste conciliar el sueño, lo que añadido a la preocupación y nerviosismo por no poder caer en brazos de Morfeo, descansar poco y anticipar que al día siguiente va a ser más duro si no se duerme pronto, hace que en ocasiones pasen las horas con los ojos abiertos como platos.

Las personas que se meten en la cama y no paran de da vueltas esperando encontrar la postura ideal para que llegue el sueño no deben dejar que la desesperación les invada para que no empeore las cosas.

En este punto, pueden recurrir a la regla del sueño de los 15 minutos, que en muchas ocasiones logra solucionar el problema. ¿En qué consiste esta regla? Pues bien, es una técnica sencilla. Un estudio realizado por la Universidad de Oxford, el Departamento de Neurociencias Clínicas de Nuffield y el Instituto de Neurociencia Circadiana y del Sueño publicó una guía para dormir mejor por la noche que incluye la “regla del cuarto de hora”.

Sorprendentemente, la regla sugiere que en el caso de que una persona se meta en la cama y no pueda dormir, debe dejar de intentarlo… durante 15 minutos. Como explica la guía, ‘Si tienes dificultades para dormir, probablemente hayas notado que pasas mucho tiempo despierto en la cama. Esto significa que la cama puede relacionarse con estar despierto, frustrado o ansioso por dormir”.

Está bastante documentada la relación existente entre la ansiedad y su impacto negativo en el sueño. Por ello, la guía sugiere que lo mejor que se puede hacer en esos casos es levantarse de la cama: “Si nota que no está dormido dentro de los 15 minutos posteriores a irse a la cama, intente levantarse de la cama, ir a otra habitación y seguir una rutina de relajación hasta que se sienta cansado y listo para volver” a la cama para dormir.