El venezolano Orluis Aular, primer líder de la Volta al Alentejo

El venezolano Orluis Aular, del Caja Rural-Seguros RGA, ganó este miércoles la etapa inaugural de la Volta al Alentejo, de 176,7 kilómetros entre Vendas Novas y Sines, con un ataque en los últimos metros, y se convirtió en el primer líder de la carrera portuguesa.

Aular, que hace tres días se proclamó vencedor de la Clássica da Arrábida, se impuso al sprint por delante de su compañero del equipo el portugués Iúri Leitão y el también venezolano Leangel Linarez (Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados), que completaron el podio.

Entre los diez primeros en cruzar la meta se coló el español Óscar Pelegrí (Burgos-BH), que entró sexto.

«Me siento muy contento por este triunfo. Era una etapa en la que se fue muy rápido desde la salida. De hecho, no se permitió fuga alguna durante esos primeros 50 kilómetros. El equipo trabajó muy buen durante toda la etapa, tanto en la aproximación como en el sprint, consiguiendo justo lo que se había planteado de salida», dijo Aular en declaraciones que difunde el equipo Caja Rural-Seguros RGA.

«Nos hemos organizado con (los españoles Jonathan) Lastra y (Aritz) Bagu. He entrado segundo en la última curva y ha salido perfecto. He arrancado de lejos siguiendo el plan de Josemi (Fernández, director deportivo) de guardar a Iúri para el final y me han alcanzado las piernas para conseguir la victoria. De cara a la general, iremos día a día, pensando en que también puedo hacer una buena crono, pero sabiendo que hay rivales muy fuertes», agregó el venezolano.