El venezolano Usama Ishtay viste a las celebridades más sensuales de Hollywood

La rapera Eve, Tyra Banks, Carrie Underwood, Thalia, Paulina Rubio y Fanny Lu son algunas de las estrellas que el diseñador guariqueño, residenciado en Los Ángeles, ha vestido

En Usama Ishtay se repite la historia de muchos migrantes venezolanos que cosechan éxitos en los países que los acogen. En el caso de este diseñador es Estados Unidos, concretamente Los Ángeles, donde su talento para la moda se ha hecho notar en eventos como la Semana de la Moda de LA y los American Music Awards 2021.

Ishtay ha vestido a celebridades como la rapera Eve, la modelo y presentadora de televisión Tyra Banks, la compositora y cantante Carry Underwood, las artistas latinas Thalía, Paulina Rubio, Fanny Lu, Chiquis Rivera, Anitta, Karol G, y sus paisanas venezolanas Lele Pons, Gaby Espino, Chiquinquirá Delgado, entre otras a las que sus creaciones enaltecen como mujeres empoderadas, seguras de sí mismas y decididamente sensuales.

Nacido en el estado Guárico, pero criado en el Zulia, en el seno de una familia de inmigrantes sirios, Usama Ishtay se graduó en el país de ingeniero petrolero y geólogo, profesiones que progresivamente dejó de ejercer para dedicarse a gerenciar su propia tienda de ropa femenina. Para surtir su negocio, el diseñador viajaba constantemente a Los Ángeles, hasta que decidió establecerse en esa ciudad, donde comenzó a estudiar patronaje y costura, mientras se ganaba la vida como conductor de Uber. En 2016 trabajó como pasante en la Semana de la Moda de LA, donde a los cinco meses pudo mostrar su primera colección.

“Después de aquello, vestí a la rapera, cantante y actriz estadounidense Eve para una gala a beneficio de Autism Speaks, lo que me abrió las puertas de la industria de la moda en Los Ángeles y me permitió vestir a artistas como Tyra Banks, Carrie Underwood, Thalia, Jeannie Mai, Paulina Rubio, Lauren London, Lauren Jauregui, Nikita Dragun, Fanny Lu…”, recuerda Ishtay.

A sus 33 años, este talento local para el mundo es la demostración de que los sueños solo se alcanzan con voluntad, empeño y dedicación. “No siempre es fácil, especialmente al principio. Tenía que ahorrar cada centavo. A veces me veía trabajando 36 horas sin parar entre Uber y mi primera línea de productos”, ha dicho Ishtay, para quien hacer ropa es un arte. “ Ha sido mi sueño. Cada nuevo proyecto tiene una historia y me inspira a hacerlo mejor en el futuro. Mi decisión de dejar mi trabajo como ingeniero y geólogo ha demostrado ser una decisión que me cambió la vida y cada segundo, me siento agradecido por esa decisión», agrega.

¿Qué hace tan especial a este diseñador? La mezcla de empoderamiento y sensualidad que transmiten sus creaciones. La mujer que viste Usama Ishtay es una mujer segura de sí misma, determinada y dispuesta a “comerse el mundo”, tal y como las grandes luminarias lucen en las alfombras rojas de los principales eventos de la industria del entretenimiento. ¿Su secreto? “Tienes que mantenerte siempre vigente haciendo un trabajo excepcional, creando tus propias tendencias”, asegura el diseñador, cuyo trabajo ha sido publicado en las revistas Vogue , Harper’s Bazaar , Cosmopolitan , People , Marie Claire y Hola!

Asimismo, a principios de este año, el diseñador vistió a la rapera Icy Bae (Saweetie) para la más reciente campaña de la firma de cosméticos M.A.C., que protagoniza junto a Cher. Y en marzo mostrará su nueva colección de la que solo revela que “tendrá un toque moderno, brillante y sensual”.