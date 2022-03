Elimina las arrugas en la boca de forma fácil con vaselina y limón

Porque sabemos que las arrugas en la boca son de los signos de envejecimiento más difíciles de desaparecer, te traemos el remedio casero estrella para que las elimines fácil y rápido. ¿De qué se trata? De una receta con vaselina y limón que dejará a tu piel como nunca pensaste que podría lucir a tus 30, 40 o 50 años: muy tersa, suave y sin imperfecciones. Paso a paso te explicaré cómo elaborar este remedio antienvejecimiento y cómo utilizarlo para que le digas “adiós” a esas molestas arruguitas.

En algún momento de la vida, seguramente has usado vaselina, ya sea para hacer crecer tus pestañas o para que tu cabello luzca hermoso, no obstante, es un ingrediente capaz de proteger a la piel del envejecimiento y de mantenerla joven de tal forma que parezca que los años no pasan en ti. Por su parte, el limón llega como complemento para darle firmeza y elasticidad al cutis y, de paso, aclarar la piel y desaparecer manchas. Con este remedio casero elaborado con estos dos ingredientes, eliminarás las arrugas en la boca tan fácil y rápido que ni tú mismo lo podrás creer.

Beneficios de la vaselina para la piel

-Evita que la piel pierda agua y se agriete.

-Mantiene la elasticidad y la firmeza.

-Detiene el envejecimiento de las células que conforman la dermis gracias a las vitaminas A y E que posee.

-Elimina las arrugas en la boca porque estimula la producción de colágeno.

Beneficios del limón para la piel

-Proporciona firmeza y elasticidad a la piel.

-Funciona como astringente, limpiando a profundidad el cutis.

-Aclara la piel y elimina manchas.

¿Cómo usar la vaselina y el limón para eliminar arrugas en la boca?

Ingredientes:

4 cucharadas de vaselina.

El jugo de un limón.

Media clara de huevo.

Preparación y modo de uso:

-Antes de aplicar este remedio casero, haz una prueba de alergia.

-Mezcla todos los ingredientes en un recipiente y una vez que estén listos déjalos reposar por una hora.

-Transcurrido este tiempo, aplica el remedio alrededor de tu boca, dando un ligero masaje. Déjalo actuar por 20 minutos y enjuaga con agua tibia.

Utilizando este remedio casero de vaselina y limón 2 veces a la semana lograrás eliminar las arrugas en la boca que tanto te incomodan. Prueba este tip antienvejecimiento y luce una piel joven y radiante.

Con información de H Panorama.