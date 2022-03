Eliminarán pago de la gasolina subsidiada con bolívares en efectivo

Foto: Cortesía

La administración de Maduro decidió eliminar el pago en bolívares (billetes físicos) del litro de gasolina y únicamente será aceptado el sistema BiopagoPDV.

«Avanzando en la optimización del sistema de comercialización de combustible se ha decidido simplificar el pago del litro de gasolina en el momento de recibir el combustible, para agilizar el servicio en las estaciones de servicios que surten combustible subsidiado», señaló la información que difunde la página oficial blog Patria.

«Este pago en bolívares, que actualmente es Bs 0,11 por litros (equivale al 5% del precio de la gasolina internacional) se realizará, a partir del 2 de abril de 2022, de manera adelantada, en el momento de la recibir la asignación de gasolina subsidiada», detalla el texto.

Ante esto, ahora todos los usuarios que acepten el subsidio de combustible, deberán tener en cualquiera de los monederos de la Plataforma Patria, el monto requerido. (para 120 litros, el equivalente a 13,2 bolívares, según tasas vigentes a la fecha de publicación de esta nota).

La Plataforma Patria realizará adelanto de efectivo para facilitar que aquellas personas que no dispongan del saldo en el momento de recibir la asignación, puedan recibir el cupo sin contratiempos. (Este adelanto de efectivo se realizará en Bolívares Digitales, siempre y cuando el monedero no disponga de un saldo negativo superior al monto permitido para adelanto de efectivo y no existan recursos en otros monederos de la Plataforma Patria).

Para el caso de las personas que reciban una transferencia de gasolina de otros usuarios o instituciones, o una autorización de gasto, no se requiere realizar ningún pago; ni en el momento de recibir la transferencia, ni en la estación de servicios.

Al realizarse esta actualización el valor del “litro de gasolina” del “Monedero de Gasolina” se actualizará y será el mismo que el precio de la gasolina internacional y de esta manera será considerado para el pago de las facturas a Pdvsa por parte de las Estaciones de Servicio que surten gasolina subsidiada y utilizan el sistema BiopagoPDV.

