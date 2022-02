Erick Castillo confía en que volverá a las Mayores

Erick Castillo se reportó el pasado fin de semana al completo primaveral de los Cachorros de Chicago en Arizona, con el interés de fraguar su vuelta a las Grandes Ligas.

El receptor, de 29 años de edad, fue el último de los 12 venezolanos que debutaron en las Mayores en 2021.

“La meta del 2022 es, nuevamente, estar en el equipo grande de los Cachorros. Vengo preparado, conozco a los lanzadores de la organización, estoy listo mental y físicamente para enfrentar el reto en el terreno”, le dijo Castillo a la LVBP.com. “Además, de que no he parado en mi preparación de todos los días, en la que he contado con el apoyo de mi agente Omar Jorge Peña (JNP group LLC)”.