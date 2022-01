Escritora venezolana Iraima Santil bautizó su cuento infantil “Los Hilos de Colores”

Fotos: Cortesía

Una experiencia que vivió su hija, por medio de un sueño, inspiró a la escritora venezolana Iraima Santil para dar vida al cuento infantil ¨Los Hilos de Colores¨, una cálida y mágica historia que exalta el amor entre los miembros de la familia que trasciende, más allá de la distancia y el tiempo.

“Mi inspiración para crear esta historia surge de la experiencia cotidiana con mi familia, como muchas familias venezolanas decidimos emigrar del país y dejar a muchos de nuestros seres queridos, significativos. Entonces esta historia se origina de un sueño que tuvo mi hija donde se refleja esa añoranza, por lo que dejamos, por las personas que dejamos, que ya no están tan cerca, físicamente¨, afirmó Santil, a lo que añadió, ¨me pareció muy conmovedor y decidí llevarlo al papel, pues sé que muchas personas atraviesan por lo mismo que nosotros hemos vivido, por ese duelo migratorio del que tanto se habla y que experimentamos tanto los que partimos como los que se quedan”.

Y es que “Los Hilos de Colores¨ tal como nos explica la escritora y docente se basan en ese sueño de su hija, en el que pudo sentir que abrazó a sus abuelos, ¨ella fue adonde ellos estaban en sueños, lo que fue muy conmovedor, porque mi hija dice que sintió el abrazo mucho más allá de un sueño, y que además se quedó con esa sensación durante todo un día. Una sensación que le transmitió seguridad y ella me dijo: ´yo sé que mis abuelos están y siempre estarán´. Entonces por eso decidí escribirlo, porque me pareció un sueño que iba más allá de una ilusión”.

Para Iraima Santil el hecho de desarrollar este cuento infantil, le ha proporcionado un aprendizaje tanto en lo personal, como en el aspecto profesional: “he podido descubrir que la conexión que existe entre los seres que amamos es inquebrantable, estemos cerca o estemos lejos, y ese es el mensaje que deseo transmitir con esta historia, la conexión es real porque somos energía y somos más que un cuerpo físico. Y también me ha brindado herramientas para seguir construyendo historias, para conocer como es el mundo de la realización de un libro y constatar que es un sueño realizable, posible de materializar”.

IMPULSANDO VALORES

Como docente especialista en dificultades en el aprendizaje y retardo mental, Iraima Santil ha consolidado una trayectoria de 20 años de experiencia, forjando valores, en el aula regular; trabajando también a nivel individual como psicopedagoga .

“Al hablar de mis inicios como escritora tendría que hablar de mi experiencia como docente, pues ahí es donde empiezo a escribir historias para trabajar dentro del aula, para explicar cada uno de los contenidos y para mí eso fue como una estrategia que me funcionó muchísimo. Pues me permitía coordinar el aprendizaje, acompañar el proceso de enseñanza – aprendizaje, y también a la vez crear historias para los días especiales, que luego iban a ser dramatizadas por los alumnos y resultaron ser un verdadero éxito, durante todos los años que me desempeñé como docente. Por otro lado, he escrito historias por motivación propia, relacionadas con las experiencias que tuve dentro del aula, y con valores, vivencias con mi familia. Tengo varias de ellas engavetadas, guardadas, que me encantaría también seguir sacando a la luz , así como ésta de ‘Los Hilos de Colores’”, relató paso a paso, para dar a conocer su hoja de vida profesional.

“También trabajo como terapeuta a través del Mandala y como cuentacuentos. Hace dos años empecé a crear video cuentos personalizados, que consisten en contar una historia y plasmarla en un video , realizando las ilustraciones, lo más parecido a sus protagonistas”.

Por otra parte, destacó los proyectos que se ha trazado tras bautizar su cuento, me encantaría seguir trabajando con la literatura infantil, creando cuentos para niños , aunque con mi experiencia como cuentacuentos , podría decir que todos los adultos seguimos teniendo un niño que se despierta cuando estamos frente a una historia bien contada. Puedo certificar que los adultos disfrutan tanto una historia como los niños , y entonces por allí me gustaría seguir trabajando con eso.

Sobre todo temáticas vinculadas con los valores, sacar a la luz esas historias que tengo engavetadas y realizar una serie que aborde temas como la migración y la familia. Decimos que los niños se adaptan con muchísima más facilidad y se habla de muchas cosas , pero realmente ellos también viven su proceso de duelo, igual que los adultos y me fascinaría trabajar sobre ese tema” , subrayó al concluir.

