Estudiantes reciben «a medias» el contenido educativo en instituciones públicas

Inicio tardío de año escolar 2021-2022, así como la falta de continuidad y profundidad en los contenidos está afectando el desarrollo educativo de los estudiantes de las instituciones públicas, debido a que los contenidos no están siendo impartidos completos. El Colegio de Profesores de Lara estima que sólo se ha dado un 20% de las actividades en lo que va de año, siendo más perjudicados los alumnos de zonas foráneas y vulnerables.

Los muchachos de primaria y bachillerato sólo están asistiendo dos o cuando mucho tres veces por semana de manera presencial a las instituciones educativas, mientras que los otros días el contenido es dado a distancia, lo que hace que las actividades no son dadas de una manera continua y profunda. Luis Arroyo, presidente del Colegio de Profesores de Lara, dijo que la consecuencia cae directamente en el estudiante «porque no aprende igual».

El profesor expresó que durante el primer momento del calendario escolar 2021-2022 y lo que va del segundo, solamente se ha impartido un 20% de los contenidos «porque en las instituciones públicas sólo dan asesorías y el padre es quien se encarga del resto en sus casas», pero aseguró que quienes son de zonas vulnerables o foráneas que no cuentan con equipos tecnológicos, seguirán siendo los más perjudicados.

«Hay muchas deficiencias en los estudiantes, hay unos que estos dos años de pandemia les pasaron factura, porque no saben ni siquiera agarrar dictado ni escribir fluido», dijo Dayanys Zerpa, quien además de ser docente, también es representante. Explicó que si un estudiante está actualmente en séptimo año es como si aún estuviese cursando quinto grado por las deficiencias que tiene, agregó que la educación a distancia les pasó y ni cuenta se dieron porque no les quedó ningún aprendizaje significativo.

«La educación está en retroceso», es la afirmación que hace el presidente del Colegio de Profesores al referirse que los pocos días de clases no son suficientes para llevar la continuidad de los contenidos y mucho menos para profundizar, porque ni siquiera es que van a una jornada completa, sino por bloques de horarios.

Durante este año escolar las clases no iniciaron en septiembre como es lo reglamentario, sino en octubre lo que ya le está restando días al calendario, a eso se le suma que arrancaron con pruebas diagnósticas y de nivelación, y apenas en el segundo momento es que están entrando en los contenidos, cuyo desarrollo y evaluación no es profunda como se aplicaba antes de la pandemia.

María González, quien es psicólogo, alertó que la falta de continuidad en las clases afecta a los estudiantes, en especial a quienes están en la etapa de primaria, «porque muchas veces pierden el interés y si el padre o la madre no los incentiva, ellos no continuarán con las asignaciones de manera voluntaria», y precisó que la rutina se pierde si no se aplica de manera constante y no se ven motivados.

Con información de La Prensa Lara