Excursiones serán controladas durante asueto de Semana Santa

Se estima una alta circulación de viajeros hacia las costas de Aragua || Fotos: Eleazar Urbaez

El Terminal Central de Maracay dio inicio al Operativo Semana Santa Feliz 2022, con la activación de unidades de transporte de la líneas privadas que partirán hacia los distintos puntos turísticos del estado Aragua, así como de buses de TransAragua que mantendrán la movilización interna y que permitirán garantizar el traslado de viajeros hasta el puerto terrestre, con la finalidad de que acudan hacia los destinos elegidos.

Precisamente, el presidente de la Compañía Anónima de Terminales de Girardot (Categ) y TransAragua, Ángel Gutiérrez, acompañado de la Secretaria Sectorial de Transporte de Aragua, Isabel Torcate y demás autoridades de Poligirardot, PBA, PNB, GNB, Defensoría del Pueblo, Lopnna, Cruz Roja e Inpsasel, ofreció los detalles correspondientes a este despliegue, que hará énfasis en garantizar el traslado hacia las costas aragüeñas y demás sitios turísticos.

“La mayoría de las líneas de transporte privada, estarán destinadas hacia las costas aragüeñas, por ello habrá 34 unidades garantizadas para Ocumare de la Costa y 10 para Choroní… hacia La Colonia Tovar, contaremos con dos horarios de salida a las 6:00 y 8:00 am y de retorno a las 3:00 y 4:00pm”, apuntó, no sin antes destacar que ya no será necesario ir hasta La Victoria, para subir a La Colonia Tovar.

Al ser consultado en torno a los costos del pasaje hacia estos destinos, señaló que se mantiene en Bs.10 para las costas y en Bs.15 para La Colonia Tovar. Aprovechó la ocasión para reiterar que la mesa de movilidad “no ha determinado incrementos para las rutas urbanas, suburbanas e interurbanas”, tema este que fue bastante notorio hace unos días.

La permisología garantizará su movilización sin inconvenientes

En cuanto a las excursiones que parten hacia los destinos turísticos, “serán controlados”. Isabel Torcate, secretaria sectorial de Transporte del estado Aragua, destacó que el INTT “ha establecido una metodología que va a iniciarse a partir de esta temporada en la que los transportistas deben tramitar una permisología en un promedio de 48 horas antes que garanticen el uso y confort de la unidad y que les permita movilizarse sin ningún inconveniente”.

Enfatizó que “las excursiones que vienen de otros estados “deben tramitar los permisos desde sus terminales de salida, para no tener contratiempos con los usuarios, en las distintas paradas y puntos de control, donde le solicitará la autorización”, expresó.