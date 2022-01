Fallece la actriz estadounidense Joan Copeland a los 99 años

La actriz estadounidense Joan Copeland, recordada por sus numerosos papeles en obras de Broadway y en conocidas series de televisión, falleció en Nueva York a los 99 años.

Su hijo, Eric Kupchik, confirmó la noticia y detalló que la actriz murió mientras dormía en su domicilio de Manhattan. Sin embargo no ofreció más detalles sobre las causas de la muerte.

Copeland protagonizó sobre los escenarios algunas de las obras escritas por Miller, como «The American Clock» (1980), con la que ganó el Drama Desk Award por su actuación.

Además de sobre las tablas, la intérprete tuvo una exitosa carrera en la pequeña pantalla, con papeles en numerosas telenovelas como «Love of Life», «Search for Tomorrow» y «One Life to Live» y en series muy populares como «Law and Order».

