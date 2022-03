Fedeagro: Recuperar el campo podría tardar más de 20 años

Celso Fantinel, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), señaló que hay que hacer un esfuerzo Gobierno y sector privado para que le vuelquen la mirada al campo, “porque hay 20.000.000 de hectáreas para la siembra y estamos utilizando millón y medio”.

Asimismo, indicó que hay casi 4.500.000 de hectáreas de pastizales para ganadería, más de un millón de hectáreas forestales activas, pero la totalidad de superficie que se pudiera cultivar y tener ganadería forestal es de 35.000.000 de hectáreas.

Eso significa que Venezuela se debe convertir en un supermercado para el mundo. “Deberíamos estar vendiéndole hortalizas, frutas frescas a los países que tienen invierno y no lo estamos aprovechando”, agregó.

Destacó que prácticamente, el único rubro que paró la caída y que tuvo una recuperación en este caso fue el maíz y más en el maíz blanco “para producir harina para la arepa del venezolano”.

Cabe destacar que las cosechas de 2021 fueron similares a las décadas de los 60 y 70, cuando el país tenía un tercio de la población que tiene ahora.

El también agricultor comentó que hay muchos venezolanos que no comen hortalizas, que están creciendo y no conocen ciertas hortalizas, no salen de comprar un ají, una cebollita, no conocen las hortalizas de ramas, y entonces la ingesta de carnes, de pollo, de cerdo es nula.

Para volver a los niveles de producción del año 2010, se necesita invertir alrededor de US$1.500 millones y esto incluiría a todo el circuito agroalimentario, agricultores, ganaderos e industria de alimentos del país.

Dijo en una entrevista al diario La Prensa de Lara que la proyección es que este año el sector crecerá 240.000 hectáreas en siembra, pero el país necesita 1.220.000 hectáreas de siembra de maíz, necesita 250.000 hectáreas de arroz. “A esas tasas tan bajas de crecimiento vamos a tardar más de 20 años en recuperarnos”, sumó.

Con información de Descifrado