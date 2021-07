Fruticultores pagan hasta 30 dólares por fertilizantes y agroquímicos

Carlos Romero, presidente de la Federación Nacional de Fruticultores (Fudenafrut) y director de Frutales de Fedeagro, denunció que el sector paga entre 8 y 30 dólares por los agroquímicos que utilizan en sus labores.

“Los precios de los agroquímicos y fertilizantes han aumentado y hace que se ponga cuesta arriba adquirirlos. Esto implica que haya que incrementar los precios de los productos para que exista una cierta rentabilidad lógica y así seguir trabajando, pero todo se encarece e incluso se dolariza”, expresó.

Por otra parte, detalló que hay numerosos productores que no lograrán sacar sus cosechas porque no cuentan con combustible para la movilización de cargas. También hay otros que no consiguieron fertilizar los sembradíos a tiempo, lo que incidirá en la baja oferta en el mercado de frutas.

“A veces no se pueden movilizar los productos necesarios por el problema del transporte. Si no es una cosa, es la otra. Todo se pone cuesta arriba y es muy difícil para el productor”, aseguró.

Sobre el valor del combustible, manifestó que deben pagar el gasoil en al menos 50 centavos de dólar el litro. “La gasolina ni sabemos porque en ocasiones algunos recurren a bachaqueros debido a que no se consigue el combustible en forma oportuna”, agregó.

Dragón amarillo y sustitución de cultivos

En estados como Carabobo, la aparición del llamado Dragón Amarillo dejó devastación en hectáreas que por años estuvieron sembradas de cítricos. Ocurrió lo mismo en zonas de Yaracuy.

Esta enfermedad secó las plantaciones de naranjas, limones y mandarinas. En algunos casos, hubo productores que resolvieron sustituyendo esa siembra por cacao o caraotas, por mencionar dos de las más frecuentes.

“No hay posibilidad de sembrar cítricos porque no tenemos plantas libres de virus y bacterias. Hay productores que ahora siembran tomate, maíz, caraotas, tabaco, cacao. En general, cada uno fue buscando alternativas, dependiendo de su tipo de suelo y lo mejor que se adaptaba a él. Incluso algunos han recurrido a la ganadería. Cualquier otra actividad excepto siembra de cítricos porque no hay garantía de poder manejar una plantación en las condiciones en las que estamos aquí”, dijo el presidente de Fudenafrut desde la zona de los Valles Altos de Carabobo.

Mango en invierno

Carlos Romero resaltó que si bien es cierto que se siguen produciendo frutas, como fresas y duraznos en la Colonia Tovar, así como otras de la temporada, los precios se han elevado.

Reiteró que la dolarización de la economía tiene consecuencias en los costos que deben manejar los fruticultores en el país.

“La dolarización de los agroquímicos creo que es uno de los impactos mayores para los productores en Venezuela, así como las limitaciones para la comercialización. Ya no todo el mundo tiene la capacidad de pagar fresas o duraznos a determinados precios. Estamos en la época de invierno y es tradicional que haya mucho mango, que (…) ha ayudado a mitigar incluso el hambre de mucha gente”.

Inseguridad en los campos

Romero indicó que a pesar de la crisis económica, los productores de frutas tienen que mantener una plantilla básica de empleados que conocen las labores de la tierra, incluso por razones de seguridad.

“Dejar solas las fincas es un riesgo de que entren a robar o incluso a saquear los insumos y bienes con que cuenta el productor. Nos llama mucho la atención que en las últimas semanas a los productores de ganado les han matado animales en las noches y este tipo de situaciones, al ser descubiertas, los responsables dicen ante los organismos de seguridad que hicieron eso por hambre”, añadió.

De igual forma expresó que se sienten preocupados porque los campesinos no están siendo vacunados contra el covid-19.

“Hay que hacer una campaña para que incluyan a nuestros campesinos, a la mano de obra del campo, en el plan de vacunación”, concluyó.

Con información de El Estímulo