Gobiernos desaprovechan las capacidades de migrantes venezolanos

La profesora y experta en temas migratorios, Claudia Vargas, afirmó que, a su juicio, los Estados no quieren hacerse responsables del flujo migratorio y por ello imponen restricciones para regular el ingreso.

Aunque los gobiernos reconocen que hay una Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela, optan por aumentar las medidas restrictivas como está sucediendo en países como México, Honduras, Costa Rica, que recientemente impusieron visa a los venezolanos para ingresar a esos territorios.

«El problema es complejo. Hay definiciones que necesitan ser revisadas por los organismos internacionales. La apuesta de los gobiernos debería ser la regulación», expuso en una entrevista ofrecida a De Primera Mano por Radio Fe y Alegría Noticias,

Asimismo, consideró que los gobiernos están desaprovechando las capacidades de los migrantes venezolanos.

Venezolanos seguirán huyendo

La profesora e investigadora opinó que pese a las restricciones, los venezolanos y migrantes de otros países seguirán saliendo de su país por las vías que sean. Además, dijo que es entendible las medidas que toman los gobiernos parar tratar de controlar el flujo masivo porque no están preparados política ni económicamente para recibirlos.

Sin embargo, afirmó que eso no debería significar que deban cerrar sus fronteras. «Eso no va a parar aunque pongan visa o muro. El caso de Venezuela no va a ser diferente porque la situación de emergencia se mantiene», añadió.

Vargas recomendó a los venezolanos que se quieran ir, informarse sobre la condición de refugiados, asegurar un lugar de destino, tratar de ir con algún tipo de documentación, así esté vencida, y asegurarse de los riesgos que se corren como la trata de personas.

Con información de Radio Fe y Alegria