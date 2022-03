Guarderías se han convertido en un sacrificio muy costoso

Tener un bebé es motivo de felicidad para la mayoría de las personas. Verlo crecer, dar sus primeros pasos y disfrutar de cuando aprenden a hablar emociona a todos en casa.

Sin embargo, no se puede negar que criar a un niño representa una gran responsabilidad, ya que se requiere tanto de tiempo como de poder monetario para cubrir sus necesidades.

Hay que comprar pañales, ropa, alimentos, leche, vacunas y mucho más, lo que en una Venezuela como la actual significa invertir bastante dinero. Esto, sin incluir un gasto que para algunos es un gran sacrificio: el de una guardería.

Y es que no todos los padres y representantes suelen recurrir a este servicio, ya que, principalmente, les cuesta desprenderse por horas de sus bebés.

Aun así, las guarderías son el «salvavidas» de quienes no tienen un familiar o conocido que pueda cuidar a sus niños mientras trabajan o estudian.

«A mí me costó, sobre todo cuando tuve a mi primer hijo. No lo quería dejar con nadie porque me daba miedo que le pasara algo o que no lo cuidaran bien. Sin embargo, cuando cumplió un año tuve que inscribirlo, con todo el dolor de mi alma, en una guardería porque tenía que trabajar y mi mamá ya no podía cuidármelo. Dos años después tuve a mi segundo bebé y a éste si lo metí en la guardería de meses. Es un sacrificio que nos toca hacer a quienes no tenemos familiares que cuiden a los niños y debemos trabajar«, manifestó la secretaria Nohemí Pérez.

Con información de Descifrado