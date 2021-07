Hamilton ganó el Gran Premio de Gran Bretaña

Foto: Agencias

El séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que ganó el Gran Premio de Gran Bretaña, el décimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró, tras elevar a 99 su propio récord de victorias en la categoría reina en el circuito de Silverstone, que el de este domingo «ha sido un triunfo sobrecogedor».

«Ha sido tremendo, ha sido una carrera muy difícil. Es sobrecogedor», declaró tras su victoria, a pie de pista, Hamilton, de 36 años, que firmó su cuarto éxito del año, con el que le recortó 25 puntos al líder del Mundial, Max Verstappen (Red Bull, de 23), retirado en la primera curva, tras accidentarse al tocarse con el anterior, que sin grandes lesiones, acabó en el hospital por precaución. La joven estrella neerlandesa, que había salido desde la ‘pole’, comanda el campeonato con 185 puntos, ocho más que el astro inglés, cuando aún no se ha alcanzado el ecuador del mismo.

«Tenemos los mejores aficionados, en ningún sitio hay un público como aquí», le gritó un exultante Hamilton a los cerca de 140.000 espectadores que llenaron las gradas de Silverstone. «Gracias a todos. Ganar delante vuestra es un auténtico orgullo», añadió el espectacular y excéntrico campeón de Stevenage después de ampliar a ocho otro récord propio, el de victorias en Silverstone.

«Ha sido un gran trabajo del equipo y también de Valtteri (Bottas, su compañero finlandés, tercero este domingo y que cumplió a la perfección las órdenes de equipo al dejarle pasar a falta de once vueltas para que empezase a dar caza al monegasco Charles Leclerc, de Ferrari), a los que estoy muy agradecido», indicó Hamilton, que el año pasado igualó los siete títulos del alemán Michael Schumacher y que también detenta el récord histórico de ‘poles’ en F1: cien, en total.

«No ha sido fácil. He estado toda la semana en la fábrica y en el simulador, intentando extraer lo máximo del coche», explicó Hamilton, que comentó cómo vio el accidente de Verstappen cuando ambos luchaban por el primer puesto, que dejó fuera de carrera al holandés y a él le costó una sanción de diez segundos.

«Max fue muy agresivo y yo iba a su lado. Él no me dio espacio. Tanto si estoy de acuerdo o no con mi sanción, sigo estando aquí», declaró Hamilton después de ganar en Silverstone.

