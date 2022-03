Hasta 40 dólares mensuales requiere un trabajador público venezolano para costear gastos de transporte

Llegar a sus puestos de trabajo se ha vuelto una tarea titánica para los trabajadores de la administración pública, debido a que el bono mensual de transporte y alimentación el cual es de Bs. 46 no les alcanza para llegar a cumplir sus actividades laborales, pues afirman que necesitan al menos 40 dólares mensuales para trasladarse diariamente si se encuentran en la ciudad, si son foráneos deben disponer de hasta 100 dólares.

El que este bono no les alcance ha obligado a los trabajadores a “resolver” cómo llegan a sus puestos de trabajo, algunos van en bicicleta, otros caminan largas distancias, mientras que hay otros que esperan durante horas las unidades de Transbarca o una cola.

Tal es el caso de Janeth Arroyo, que es obrera en la UPEL y quien aseguró que para llegar a su trabajo y volver a su hogar necesita de Bs. 10, pero como a veces no los tiene le ha tocado caminar hasta su casa.

“Como vivo en el oeste tengo que agarrar dos carros, pero como hay pasaje es para uno solo, llego hasta Metrópolis y de ahí camino, pero a veces no tengo para irme y me tengo que ir caminando poco a poco“, aseguró Arroyo, quien vive en el sector La Nueva Paz.

Arroyo explicó que si bien no trabaja todos los días, va por lo menos tres veces a la semana, por lo que mensualmente necesita 27 dólares para trasladarse que serían alrededor de 120 bolívares, es decir, que el bono apenas de Bs. 46 le cubre sólo un 16 por ciento de sus traslados.

Esta grave situación para trasladarse se hace más crítica entre los trabajadores si son de municipios foráneos, debido a que necesitarían 10 dólares cada vez que quieran llegar a sus trabajos.

“Como soy foránea y por la pandemia he estado viniendo sólo cuando hay una asamblea, quiero venir a trabajar, pero ni uniendo el salario mensual y el bono logro llegar porque para venir una vez necesito 10 dólares, si me toca venir tres veces a la semana serían 30, es algo que de verdad no puedo costear ni dedicándome a otras actividades podría“, aseguró Milcia González, quien vive en el municipio Jiménez y trabaja como obrera en Barquisimeto, por lo que en salario mensualmente percibe 6 dólares.

Sin transporte

Otro de los factores por el que se han visto afectados los trabajadores es que en las instituciones donde trabajan no tienen el servicio de transporte activo, porque las unidades están dañadas por lo que piden que prontamente puedan ser reparadas para evitar tener que hacer tantos esfuerzos para ir a trabajar.

“Necesitamos que se active nuevamente el servicio de transporte, porque el bono de transporte y alimentación no alcanza para cubrir estas necesidades, hay que caminar mucho para poder llegar hasta el lugar de trabajo“, aseguró Bella Durán, quien trabaja en un ente público.

La Prensa de Lara / La Patilla