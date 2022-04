Hipertimesia, la extraña condición que permite recordar hasta el nacimiento

Según estudios, las personas adultas no tendrían por qué recordar aspectos de su vida sino desde sus cuatro años. Sin embargo, menos de 100 personas en el mundo padecen una extraña condición que les permite recordar toda su vida con absoluta precisión, tal como retroceder una película.

La hipertimesia o “memoria autobiográfica muy superior” es un trastorno neurológico que le permite a quien lo posee acordarse de todas las cosas que vivió desde, incluso, días después de su nacimiento.

Este es el caso de Rebecca Sharrock, una mujer australiana de 31 años que recuerda la primera foto que le tomaron, 12 días después de su nacimiento.

“Mis padres me llevaron al asiento del conductor del carro y me colocaron sobre él para una foto. Cuando era una niña recién nacida, tenía curiosidad por saber cuál era la cubierta del asiento y el volante sobre mí. Aunque a esa edad aún no había desarrollado la capacidad de querer levantarme y explorar lo que podían ser objetos tan curiosos”, recordó Sharrock en su blog.

Con información de La Patilla