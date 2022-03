Homero Calderón analizó la actualidad del cuadro aurirrojo

Analizar las posibles fallas que tenemos como individuos en aras de corregir y mejorar para obtener resultados diferentes, es lo que diferencia a los grandes del resto. Homero Calderón, mediocampista de 28 años de edad, hizo un análisis de lo que fue la primera presentación del Aragua Fútbol Club en la temporada 2022 de la Liga FUTVE, donde los dirigidos por Edson Rodríguez, cayeron 1-0 ante Caracas en el Olímpico de la UCV.

Calderón sabe que no basta con jugar bien y que en cada partido es necesario sumar en el marcador para hacerse con los puntos de cada compromiso, “En el partido contra Caracas fuimos superiores, lamentablemente esto no se vio reflejado en el marcador, esto nos deja un sabor amargo, pero con buenas sensaciones de que el funcionamiento del equipo está bien. Manejamos bien la tenencia de pelota y en defensa estuvimos muy bien, siempre ganando los segundos balones, fue un partido muy completo de parte de todo el grupo a pesar del revés”, sentenció el nacido en Valencia, estado Carabobo.

Dando muestra de ser un hombre capacitado para avanzar ante las adversidades, Homero Calderón sabe lo importante de superar el pasado rápidamente y enfocarse en lo que viene a futuro, que en lo inmediato es el debut en casa ante Hermanos Colmenarez por la segunda jornada de la temporada, “Ya pasamos la página de ese primer compromiso, ahora estamos enfocados en nuestro primer partido en casa ante Hermanos Colmenarez, un rival complicado, pero sabemos que debemos seguir mejorando y potenciando nuestra idea juego, estando en casa tenemos que salir a buscar los tres puntos sí o sí”, destacó.

No hay duda alguna de que el mediocampista sabe la importancia que tiene dentro del esquema que el profesor Rodríguez plantea, pero está consciente del nivel de la plantilla con la que cuenta el técnico caraqueño, “Contra Caracas como te dije ganamos muchas pelotas en zona media, rescato el trabajo colectivo que hicimos, línea por línea considero que estuvimos muy bien, aunque el resultado no lo reflejó y hay que seguir trabajando para ganar los partidos. Este es un deporte de resultados, al final es lo que vale, si jugamos bien estamos más cerca de alcanzar el resultado evidentemente. Estoy enfocado en hacer mi trabajo, igual que yo cualquiera de mis compañeros de posición cuando les toque, sé que van a hacer un trabajo igual o mejor y eso me deja tranquilo, saber que tenemos un grupo muy amplio y competitivo, al que le toque lo va a hacer de la mejor manera”, finalizó.

Calderón se muestra como uno de los elementos fuertes dentro de la plantilla aurirroja para esta temporada 2022, quedará de su parte y de todo el grupo demostrar sobre el césped la consolidación de un sistema de juego que brindó funcionalidad y buen fútbol en su debut liguero pese a no haber conseguido la victoria. La próxima cita es el día viernes, cuando a las 5:00 pm el Aragua reciba en el Ghersi Páez de Maracay a Hermanos Colmenarez.

Vía: Nota de prensa