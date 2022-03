Hospitalizada con juguete sexual atorado en su vagina que aumentaba intensidad

Una mujer temió por su vida después de que un juguete sexual se le atascara dentro. El oficial del ejército, que afirma haber estado estacionado fuera de casa durante casi un año, terminó en un hospital después de que una sesión de amor propio salió terriblemente mal. Acudió a TikTok para compartir “lo que casi la mata”, que era un vibrador de color lavanda.

La muchacha militar compartió una foto de sí misma acostada en una cama de hospital para mostrar cuán grave era la situación. En un clip de seguimiento, explicó: “Así que básicamente estoy en el ejército, he estado fuera de casa durante casi un año. Entonces, para mí, estar lejos de casa significa que tengo que hacer que haga lo que debe hacer, por eso compré ese juguete”.

Ella continuó: “El juguete tiene como 10 configuraciones diferentes, así que las primeras cosas las uso muchas veces, así que un día decidí resolver todo esto rápidamente.

“No debería hacer eso porque el nivel uno, el nivel dos, me enviaría al cielo cada vez.

La TikToker admitió descaradamente que el juguete sexual la envió al “cielo” en tres o cinco segundos. Ella agregó: “Estoy en el cielo y de repente me doy cuenta de que no puedo sacarlo de mí.

“Intenté sacar el juguete y no salía, la ventosa no se movía”, explicó. “No podía levantarme porque mi cuerpo estaba tan débil que estaba en el suelo. Lo siguiente que supe fue que me desmayé”.